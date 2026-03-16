Proinbeni UpB Gandia hace sufrir al líder de la Liga de Segunda FEB, pero cae derrotado en casa por dos puntos

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia no puede con el mejor equipo del grupo Este de la Liga en Segunda FEB, Class Basquet Sant Antoni y cae derrotado en el Pabellón Municipal (82-84).

Segundo revés consecutivo de los de la Safor en un encuentro vibrante y de distintas alternativas en el juego y en el marcador. Los locales vendieron cara su derrota ante un potente rival.

Parciales

Empezó ganando el conjunto balear con un 18-23 en el primer cuarto. Pero Proinbeni reaccionó de manera espectacular y endosó un 28-13 a su rival en el segundo parcial.

En el tercero se vio la mejor versión de los visitantes, 19-26, que finalmente sentenciaron con un 17-22 en los últimos diez minutos. Es verdad que los gandienses tuvieron el último tiro para ganar, pero no pudo ser.

El mejor del partido

Una vez más, el alero de Proinbeni UpB Gandia, Kyle Greeley, fue el mejor jugador del partido con 33 puntos y un 45 de valoración, aunque no fue suficiente para amarrar el triunfo.

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Los gandienses, ya clasificados para los "play-off" de ascenso, demostraron que son competitivos y que pueden ganar a cualquier rival. La afición quedó satisfecha con la actitud de los suyos, pero no con el resultado final.