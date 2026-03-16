Las dos ratitas robadas de la falla Prado de Gandia aparecieron en un portal: "Hay gente que piensa y rectifica"
Dos conocidos del presidente las vieron en un lugar cercano a la comisión
En un portal cercano a la falla Plaça Prado de Gandia. Ahí aparecieron ayer las dos "ratitas falleras" más buscadas por los falleros y falleras de esta comisión, que durante la madrugada del sábado -Nit de la Plantà- sufrieron actos vandálicos en su falla.
El presidente de la comisión, Guillem Morat, agradece que los autores del robo hayan decidido devolver los ninots a la falla antes de la visita del jurado. "Fue una alegría muy grande encontrarlas. Hay gente que piensa y recitifica", señala.
El propio Morant señala que la difusión de los actos vandálicos a través de las redes sociales y los múltiples mensajes de apoyo recibidos fueron fundamentales para encontrar estas dos piezas. "Parece que funcionó. Se dieron cuenta de la repercusión que estaba teniendo el robo y seguramente tendrían miedo de que les denunciaran", reconoce.
Fueron dos conocidos de Morant quienes encontraron las dos "ratitas falleras" en un portal cercano. En sus palabras, "me conocían y vieron nuestras historias lamentando los hechos. Inmediatamente se dieron cuenta de que eran los ninots que nos faltaban y los trajeron al casal".
Daños reparados
La falla "Qué m'estàs contant?", a cargo del artista fallero Érik Martínez y su equipo, no solo sufrió el robo, sino también daños en otros dos ninots de esta falla de Sección Especial. Concretamente, rompieron la oreja de otro pequeño ratón y patearon un ninot, que, en sus palabras, "sería complicado" reparar. Los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado y pese a la presencia de vigilancia.
Artistas y falleros han trabajado durante las últimas horas para recuperar los ninots vandalizados antes de la visita del jurado.
El propio Morant lanzaba un mensaje a los autores para que devolvieran estos ninots con tanto significado para la comisión. "Destrozar un monumento fallero no es ninguna broma ni ninguna “gracia”. Es romper la ilusión de todo un colectivo y demostrar muy poco civismo", lamentaban en un comunicado.
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