Roban un ninot en la falla Carrer Major i Passeig de Gandia tras el acto vandálico en la comisión del Prado

La falla Carrer Major i Passeig de Gandia también ha denunciado un acto vandálico en su monumento durante las horas de la Plantà. Concretamente, la comisión, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ha solicitado al autor o autores de los hechos que devuelvan la pieza de la falla. Se trata de un pequeño perro blanco y marrón que forma parte del monumento.

"Este animalito ha desaparecido de nuestra falla. Si alguien lo ha adoptado, nos lo podría devolver, ya que lo echamos de menos", exponen desde la comisión, que denuncia "una falta de civismo".

Los hechos han sido expuestos horas después de que la Plaça del Prado, de Sección Especial, también denunciara actos vandálicos en su monumento durante la Nit de la Plantà. Como informó este diario, no solo robaron algunas piezas de la falla, sino que también golpearon otras.

La comisión de Especial ha trabajado durante estas últimas horas con el objetivo de recuperar estas piezas antes de que el jurado evalúe las distintas fallas de la ciudad con motivo de la entrega de premios que se celebra esta tarde.

Ambas fallas desconocen en qué momento han podido ocurrir los hechos, ya que, durante el día, son centenares los falleros y falleras que se encuentran en sus demarcaciones, mientras que por la noche se encuentra vigilado por un servicio de vigilancia precisamente para evitar este tipo de actos.

Llamamiento

La falla Plaça del Prado solicitó, tras el incidente, que la persona que hubiese robado las piezas las devolviera a la falla. El llamamiento tuvo su efecto y las dos ratitas falleras ya lucen en su monumento.

La falla Carrer Major i Passeig espera que el milagro también ocurra en su demarcación.

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Tras estos actos, han sido numerosas las muestras de apoyo y solidaridad desde las distintas comisiones de la ciudad con el objetivo de poner en valor esta fiesta y el trabajo que existe detrás de cada monumento.