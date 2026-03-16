Las seis fallas de Tavernes de la Valldigna trabajan a contrarreloj para completar la Plantà

Cualquier fallero o fallera diría hoy que «¡Fa dia de Falles!», pero lo cierto es que bien podría decirse: «¡Fa dia de Plantà!». Los artistas y falleros de las seis comisiones de Tavernes de la Valldigna aprovechan la jornada de hoy para culminar la Plantà, tanto de sus monumentos grandes como infantiles.

Por delante, tienen varias horas de trabajo a contrarreloj para que las doce fallas -seis grandes y seis infantiles- estén perfectas antes de que llegue el jurado. Por suerte, les acompaña el sol y las buenas temperaturas, ya que las fuertes rachas de viento de ayer ocasionaron algunos problemas en la localidad durante el montaje.

Los trabajos avanzan a velocidades distintas, ya que algunas comisiones ya tienen prácticamente la falla montada, mientras que otras aprovecharán el día de hoy. La falla La Via fue la más madrugadora, ya que el viernes ya tenía sus primeros ninots en la calle, mientras que el sábado el monumento ya estaba prácticamente terminado.

Últimos retoques en la falla infantil del Passeig. / Saray Fajardo

Durante la jornada del sábado, la falla Cambro y Portal ya sacaron sus primeras piezas a la calle. A primera hora de la mañana de hoy, sus demarcaciones ya lucían casi al completo a falta de colocar la crítica tan esperada.

Las comisiones Dula, Prado y Passeig esperaron a la jornada del domingo para preparar sus demarcaciones. Esta mañana, artistas y falleros preparaban las plazas del Prado y el Passeig, donde ya se pueden ver los cuerpos centrales, mientras que la Dula aprovechó la tarde y noche de ayer para culminar su trabajo.

Las seis fallas infantiles, por su parte, ya se encuentran prácticamente terminadas. Los ninots infantiles de cada una de las seis comisiones invitan a aprender y a soñar a través del arte y el color.

Últimos premios

El jurado visitará mañana las seis fallas grandes e infantiles para valorar cada uno de los ninots. Centenares de falleros y falleras se reunirán por la tarde en la plaza Major de la localidad para disfrutar de uno de los actos más esperados de estas Fallas 2026. A lo largo de la tarde del martes, Tavernes conocerá cuáles son las mejores fallas grandes e infantiles de este año.

Noticias relacionadas

Se trata de los galardones más esperados en el mundo fallero. Hace unos días, la Casa de la Cultura acogía una muestra de estas fallas que ya se pueden visitar en el municipio. Portal y Cambro se alzaban con el mejor Ninot Indultat infantil y grande, respectivamente.