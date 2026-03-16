Sensaciones encontradas para los equipos seniors del Club Voleibol Gandia en la competición liguera

El equipo senior femenino de Primera División del Club Voleibol Gandia protagonizó un derbi intenso frente al CV Real de Gandia, llevándose la victoria a domicilio por 0-3. Las chicas comenzaron el partido al 100%, dominando los dos primeros sets, y en el tercero lograron una gran remontada tras comenzar 5-0 abajo, demostrando carácter y espíritu competitivo.

Al día siguiente, recibieron al CD Salesianos Elche, uno de los equipos fuertes de la categoría. El esfuerzo del viernes se notó y, a pesar de luchar en cada punto, las locales cayeron por 0-3.

Derrota en 1ª Nacional masculina

El sábado por la tarde, el equipo senior masculino de Primera División Nacional, Club Voleibol Hotel Borgia Gandía, disputó su último encuentro en casa frente al CV Cartagena, perdiendo también por 1-3 en un partido muy trabajado.

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A pesar de los resultados del sábado, ambos equipos demostraron compromiso y esfuerzo, y el club seguirá trabajando para afrontar con ilusión los próximos retos de la temporada.