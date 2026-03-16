La XXIV Cursa de la Dona de Tavernes de la Valldigna rúne a 550 participantes
Jornada de fiesta, reivindicación y deporte la vivida en la plaza Major
Pepe Juan
Un año mas y van 24 la Cursa de la Dona de Tavernes de la Valldigna sigue reuniendo a mas participantes y a gente presenciando la prueba. Ocurrió el pasado viernes en la plaza Major con gran ambiente. En total, fueron 550 las inscritas que dieron colorido y vistosidad a una jornada reivindicativa, deportiva y no competitiva.
Antes de la misma se leyó un manifiesto a cargo de Ángeles Ferrero, coordinadora del Centro de Salud, haciendo una breve historia de lo que representa el Día de la Dona, de las reivindicaciones de las mujeres haciendo hincapié que se ha adelantado, pero queda mucho por hacer.
Antes de la salida, hubo, como es habitual, un calentamiento general dirigido por Encar Vercher del área municipal de Deportes. La recaudación de la Cursa de la Dona iba dirigida a la Asociación Española Contra el Cáncer.
La salida la dio la alcaldesa junto al concejal de Deportes y diversos miembros de la corporación. La tarde estuvo amenizada por la batucada Vall-tu-ka y se contó con la colaboración de con la Policía Local, miembros del C.A. la Valldigna, monitores extraescolares, servicios sociales, Protección Civil o Cruz Roja.
Obsequios
Al finalizar se entregaron diversos obsequios por deferencia de Farmacia Vidal, Atmosfera Sport, Ferretería Decofer y Lanjarón.
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