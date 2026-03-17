Aluvión de visitantes a la falla del primer premio de Gandia: "Tiene mucho colorido"

La falla Màrtirs de Gandia está recibiendo un aluvión de visitantes desde que anoche se conoció que ha sido la gran triunfadora de la Sección Especial en estas Fallas de Gandia, al obtener el primer premio y el Ninot Indultat en monumentos mayores, y Escena LGTBI.

La comisión apostó fuerte por "Pangea", obra del artista fallero Josué Beitia, que también planta en l'Antiga de Campanar, en València, y rompió con ocho años de dominio de la Vilanova. Como era de esperar todos quieren verla de cerca, y la calle Magistrat Català se convierte por momentos, sobre todo en horas punta, en un hervidero de gente.

Juan Carlos y Luisa se acercaron en bici. / J.C.

De las visitas también se alegran los establecimientos hosteleros que hay en la zona, que ven cómo aumenta la facturación. De hecho, justo enfrente un bar tiene una terraza con mesas entre las fallas infantil y la grande desde donde se pueden observar ambas.

Juan Carlos y Luisa llegaban con sus bicicletas desde la playa de Gandia para hacer un "tour" fallero. Juan Carlos es de Madrid y aquí tiene una segunda residencia. "La falla me gusta mucho, tiene mucho colorido, y las caras con muchos detalles", valora. Luisa, que es valenciana, opina que tiene un buen acabado. Por otra parte, ambos consideran que Gandia es una ciudad ideal para disfrutar de las Fallas "sin los agobios de la capital".