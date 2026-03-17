El Athletic la Vall CF de Tavernes de la Valldigna ya es tercero en la Liga Futsal de 2ª Regional

Álvaro (2), Mompó, Joselu, Belka, César y Víctor fueron los autores del 7-0 que el Athletic la Vall CF endosó al FS Sueca "B" en partido de la Liga de Segunda Regional de Fútbol Sala disputado este último fin de semana.

Partido muy especial para el conjunto de Tavernes de la Valldigna porque tenía muchas ganas después de que en el partido de ida el Sueca B les ganara con mucha superioridad. Querían demostrar que el equipo puede competir y hacerlo mucho mejor y así ha sido.

Desde el primer minuto se dominó la situación. En el minuto 3 llegaba el primer gol y a partir de ahí el equipo impuso su ritmo: posesión, intensidad y efectividad. Antes del descanso ya ganaban 4-0.

Agradecimiento a la afición

En la segunda parte más de lo mismo: carácter, trabajo y un gran físico para continuar dominando el partido, consiguiendo marcar 3 goles más para cerrar el marcador con un contundente 7-0

Con esta victoria, el Athletic la Vall CF se coloca tercero en la liga, una posición que quiere mantener y por la cual luchará hasta el final.

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El Athletic la Vall CF da las gracias a toda la gente que llenó el pabellón y estuvo animando durante todo el partido.