Ben Mansoir, el guardián de la falla Màrtirs, el tesoro más preciado en Gandia: "La mayoría de la gente viene a pasárselo bien y no crea problemas"

Son las 07.10 horas del martes, 17 de marzo. Apenas han pasado unas horas desde la proclamación de la Falla Màrtirs como nuevo campeona de la Sección Especial de las Fallas de Gandia.

Levante-EMV se encuentra con Ben Mansoir, de la empresa de seguridad, Llodan. Es el encargado de guardar el tesoro más preciado en la semana grande de las fiestas: la mejor falla de Gandia de 2026. Si hace unas horas la falla se encontraba repleta de falleros y visitantes que celebraban el premio, ahora es él el único que queda en pie en torno al monumento.

Se trata del vigilante de seguridad privada contratado por la comisión para velar por las fallas, tanto grande como infantil. Ha empezado su turno a las 22 horas del lunes, 16 de marzo, y vienen a relevarle a las 08.00 del martes 17.

Ben ha vivido la gran noche de celebración de Màrtirs, que se ha desarrollado sin incidentes, afortunadamente. "La gente ha celebrado el éxito por todo lo alto después de muchos años de dura competencia con otras comisiones", apunta.

El vigilante confiesa que es su primera experiencia en las Fallas (él es de la República Checa) y ahora entiende "cómo lo vive la gente y cómo lo disfrutan los falleros y falleras. Es una cultura bastante interesante".

Otra imagen del vigilante con el monumento a su espalda / Salva Talens Carbó

¿Ha habido algún incidente hasta la fecha?: Ninguno, responde Ben, quien añade que "el 90% de la gente no crea problemas, pero siempre hay algunos que la quieren liar, sobre todo por el exceso de alcohol, aunque nada grave. Siempre tenemos a algunas personas que se ponen un poco agresivas y nuestra labor es que el incidente no vaya a más, que no pase a mayores".

Además, destaca Ben, "las horas en las que hay más gente son de ocho y media de la tarde a las 04.30 de la madrugada. Estamos en coordinación con la Policía Local y la Policía Nacional y la verdad es que los agentes hacen una gran labor".

Equipo

Ben indica que para los monumentos "somos 4 vigilantes y 7 para lo que es la carpa y la fiesta nocturna. Todos vamos a relevos. Hacemos turnos de noche y de día para vigilar".

Con los ninots, al contrario que ha ocurrido con los monumentos del Prado y Carrer Major i Passeig, asegura que "aquí no ha pasado nada, pero sabemos lo de las otras fallas. La seguridad de esos monumentos no es responsabilidad de nuestra empresa, pero lamentamos mucho lo ocurrido".

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"La vigilancia privada consiste en que la gente se sienta segura, que lo pase bien sin ninguna incidencia", concluye.