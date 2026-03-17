Cambro vuelve a triunfar en Tavernes de la Valldigna y Passeig domina en infantil

Dicen las malas lenguas que la falla que logra el Ninot Indultat en Tavernes de la Valldigna no suele ser la ganadora de ese mismo año. Pero los tópicos están para romperse. Y la falla Cambro ha sido una prueba de ello.

"Tharwa", del artista Juane Cortell, se ha convertido en la mejor falla de Tavernes de la Valldigna 2026. Así lo ha reconocido el jurado, que ha evaluado los distintos ninots a lo largo de la mañana. La comisión revalida así el título que obtuvo el año pasado. La falla Passeig por su parte se convierte en la mejor falla infantil.

La plaza Major de Tavernes ha congregado esta tarde a centenares de falleros y falleras de las distintas fallas que no han querido perderse uno de los actos más esperados del calendario fallero. La participación no deja de crecer: cada vez son más los falleros que se visten para este acto y la plaza acaba quedándose pequeña. La fallera mayor de la localidad, Isabel Gimeno; la presidenta de Junta Local Fallera, Carolina Pérez; la corte de honor, la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, y el concejal de Fiestas, Carlos Torres, han sido los encargados de repartir los premios.

La entrega de galardones durante la Exposición del Ninot ha permitido que el acto haya transcurrido con mayor rapidez y las comisiones ya se encuentren en sus casales celebrando los premios.

Centenares de falleros y falleras se congregan en la plaza Major de Tavernes. / Saray Fajardo

Cambro había apostado fuerte por la falla y los miembros del jurado así lo han reconocido. La comisión también ha conseguido el premio de Equilibrio y Riesgo, como ya ocurrió el año pasado.

La emoción ha sido máxima en la plaza al escuchar su nombre. Los máximos representantes del Cambro, Pili Mafé y Marcos Campos, junto a la fallera mayor infantil, Alejandra Savall, y el presidente Manel Cantus se han mostrado visiblemente emocionados al recoger el ansiado banderín.

La Portal, que este año cumple su 50 º aniversario, se ha alzado con el segundo premio de las Fallas de Tavernes con su falla "Xe, oriental i prou!!!", de José Sanchis Izquierdo. También ha conseguido el banderín de Enginy i Gràcia. La Via ha completado el podium con "Pantomima", de Pere Baenas, junto a la mejor crítica local.

La Dula ha obtenido el cuarto premio, mientras que el Passeig y el Prado se han alzado con el quinto y sexto premios respectivamente.

La falla Cambro celebra el primer premio. / Saray Fajardo

"De mil colors", de Juan Carlos Díaz, ha conseguido que la falla Passeig se corone como la mejor falla infantil. Además, también ha recibido el galardón a Enginy i Gràcia Infantil.

Cambro ha obtenido el segundo puesto con "Una lluita saludable", de Ionel Sandu, y "Al teu ritme", de Víctor Hugo Giner ha conseguido el tercer premio para la falla Portal.

La Prado ha obtenido el cuarto premio en infantil, mientras que La Via y la Dula han conseguido la quinta y la sexta posición.

En cuanto a la promoción del uso del valenciano, la Portal ha sido la gran triunfadora, seguida de la Cambro y la Dula.

La Dula se ha adjudicado el premio al Interés Turístico, seguido de Passeig y Cambro.

La falla Passeig celebra el primer premio en infantil. / Saray Fajardo

"Que no haya ninguna falta de respeto"

Al inicio del acto, la Junta Local Fallera de Tavernes ha querido lanzar un mensaje "de serenidad" a los presentes en la plaza. El aviso se produce tras los incidentes en la entrega de premios de la Cavalcada del Ninot, donde se produjeron gritos y lanzamientos de objetos.

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"Pedimos la serenidad que supone este tipo de actos, que no haya lanzamientos de objetos ni ninguna falta de respeto. Hoy viviremos un día de emociones contradictorias", ha señalado.