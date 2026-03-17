El CF Gandia de la Liga de 1ª Regional Valenta se hace fuerte en el Guillermo Olagüe

El CF Gandia de la 1ª Regional Valenta se hace fuerte en casa y mira directamente a los puestos de cabeza, tras su contundente victoria (5-0) ante el Sporting Ciudad de Alicante. este choque, jugado el domingo en el Estadio Guillermo Olagüe correspondía a la jornada del 15 de febrero que fue aplazada.

El equipo gandiense logra una victoria balsámica y estratégica que le permite seguir acechando la cima de la tabla en un partido que tuvo absolutamente de todo: desde intervenciones salvadoras hasta un dominio arrollador.

En el minuto 25, Aitana Climent rompió el muro defensivo visitante para abrir la lata. Antes de enfilar el túnel de vestuarios, Sofía Rabal puso tierra de por medio con el 2-0, dejando el partido muy de cara para las locales.

Tras el descanso, más goles

Tras el descanso, el dominio fue absoluto para las de la Safor. El equipo se desplegó con fluidez y llegaron los goles de Lucía Aparisi y Amira, que sentenciaron cualquier atisbo de remontada alicantina.

El cierre del partido, sin embargo, estuvo marcado por el infortunio. En el último suspiro, Natalin García anotó el definitivo 5-0 tras un desafortunado encontronazo entre la portera visitante y su central.

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Con estos tres puntos, el CF Gandia se mantiene firme en los puestos de cabeza en quinta posición. El próximo rival será la UD Petrelense, de nuevo en casa.