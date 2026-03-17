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Consulta todos los premios de las Fallas 2026 en Tavernes de la Valldigna

La falla Cambro y la falla Passeig se convierten en las mejores fallas de este año

La falla Cambro celebra el primer premio.

La falla Cambro celebra el primer premio. / Saray Fajardo

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Tavernes de la Valldigna

La falla Cambro se ha alzado con la mejor falla de 2026 en Tavernes de la Valldigna."Tharwa", del artista Juane Cortell, ha enamorado al jurado que ha visitado esta mañana las distintas comisiones. El Passeig por su parte se ha coronado como la mejor falla infantil de la localidad.

A continuación puedes comprobar todos los premios otorgados.

Premios Interés Turístico

3. Cambro

2. Passeig

1. La Dula

Promoción del uso del valenciano

3. La Dula

2. Cambro

1. Portal de Valldigna

Enginy i Gràcia Infantil

Passeig

Enguiny i Gràcia

Portal de Valldigna

Equilibrio y riesgo

Cambro

Crítica local

La Via

Fallas infantiles

6. La Dula

5. La Via

4. Prado

3. Portal de Valldigna

2. Cambro

1. Passeig

Fallas grandes

6. Prado

5. Passeig

4. La Dula

3. La Via

2. Portal de Valldigna

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1. Cambro

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