Consulta todos los premios de las Fallas 2026 en Tavernes de la Valldigna
La falla Cambro y la falla Passeig se convierten en las mejores fallas de este año
La falla Cambro se ha alzado con la mejor falla de 2026 en Tavernes de la Valldigna."Tharwa", del artista Juane Cortell, ha enamorado al jurado que ha visitado esta mañana las distintas comisiones. El Passeig por su parte se ha coronado como la mejor falla infantil de la localidad.
A continuación puedes comprobar todos los premios otorgados.
Premios Interés Turístico
3. Cambro
2. Passeig
1. La Dula
Promoción del uso del valenciano
3. La Dula
2. Cambro
1. Portal de Valldigna
Enginy i Gràcia Infantil
Passeig
Enguiny i Gràcia
Portal de Valldigna
Equilibrio y riesgo
Cambro
Crítica local
La Via
Fallas infantiles
6. La Dula
5. La Via
4. Prado
3. Portal de Valldigna
2. Cambro
1. Passeig
Fallas grandes
6. Prado
5. Passeig
4. La Dula
3. La Via
2. Portal de Valldigna
1. Cambro
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