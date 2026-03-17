El CV Real de Gandia destituye a Alejandro Terrero y apuesta por Fred Weil para dirigir al primer sénior
El Bollo Natural Fruit CVRDG busca un cambio de rumbo para lograr la permanencia a falta de cuatro jornadas
El Club Voleibol Real de Gandia ha decidido destituir a Alejandro Terrero como entrenador del primer equipo sénior femenino, el Bollo Natural Fruit CVRDG, en una decisión tomada por la directiva tras los últimos resultados y la situación clasificatoria del equipo.
La entidad realera ha confirmado la incorporación de Fred Weil como nuevo técnico para asumir la dirección del equipo en este tramo final de temporada con el objetivo de revertir la dinámica y lograr la permanencia en la categoría.
El conjunto de Real de Gandia afrontaba un fin de semana clave con dos encuentros determinantes en la lucha por salir de la zona de descenso. Sin embargo, los resultados no acompañaron. El viernes, en el derbi de la Safor ante el CV Gandia, el equipo no pudo desplegar su mejor juego y cayó con claridad ante su rival, en un partido marcado por la gran afluencia de público en el pabellón.
Un día después, las realeras se enfrentaron al CV Paterna Liceo, segundo clasificado de la liga y aspirante a la fase final autonómica. Pese a la derrota por 0-3, el equipo ofreció una versión más competitiva, plantando cara durante gran parte del encuentro, aunque sin poder traducirlo en sets.
Tras este doble compromiso, la directiva presidida por María Bonigno decidió actuar con el objetivo de buscar una reacción inmediata. Con cuatro jornadas aún por disputarse y doce puntos en juego, el club considera fundamental un cambio en la dirección técnica que permita al equipo recuperar sensaciones y competitividad.
Desde la entidad se subraya que se trata de una decisión difícil, tomada tras valorar la trayectoria reciente, pero necesaria para intentar mantener la categoría. El CV Real de Gandia, consolidado en los últimos años como uno de los clubes referentes de la competición, no contempla el descenso como un escenario deseado.
Buenas noticias
En paralelo, el club también ha recibido una noticia positiva con la clasificación matemática del segundo infantil, El Saleroso CVRDG, entrenado por Claudia Giménez, para la fase de ascenso tras su victoria por 0-3 en Xàtiva. La fase se disputará los días 23 y 24 de mayo, y la entidad solicitará ser sede del evento.
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