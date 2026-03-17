Desalojan un edificio en la plaza dels Colomets de Gandia tras un incendio en un piso

El Consorcio Provincial de Bomberos trabaja en la extinción de un incendio declarado en un piso situado en la plaza dels Colomets de Gandia. Según las primeras informaciones, el fuego se originó en una vivienda ubicada en la segunda planta del edificio, lo que ha obligado a desalojar de manera preventiva a todos los vecinos y vecinas de las cuatro plantas del inmueble. Afortunadamente, según ha podido saber este diario, no se han registrado daños personales hasta el momento.

Agentes de la Policía Local de Gandia, junto con los efectivos de bomberos, han procedido a acordonar la zona para garantizar la seguridad de los presentes. La plaza alberga actualmente varias atracciones de feria, por lo que se ha evacuado también a los trabajadores y clientes de los bares y locales cercanos con el objetivo de evitar riesgos y facilitar las labores de extinción.

Vecinos del edificio han relatado a este diario que el fuego se declaró hace aproximadamente una hora, aunque por el momento se desconocen las causas que lo provocaron. La rápida intervención de los bomberos ha sido clave para controlar las llamas y evitar que se propagaran al resto del inmueble o a las edificaciones cercanas.

Zona acordonada

El suceso ha generado gran expectación entre los transeúntes y visitantes de la ciudad. En cuestión de minutos, los bomberos han logrado controlar el fuego y están trabajando en la evacuación del humo acumulado dentro del edificio y, además, están revisando cuidadosamente cada estancia para asegurarse de que no queden focos activos.

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La zona todavía se encuentra acordonada y solicitan a los presentes que circulen por otras vías para facilitar el trabajo.