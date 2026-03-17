Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Falla ganadora 2026Listado completo premios fallasConvento JerusalénMascletà hoyPremios fallas infantilesPlanes falleros hoyDirecto FallasDecepción SaguntGeneralitat IA
instagramlinkedin

Éxito rotundo del BoxSafor Club de Gandia en el Campeonato de Castilla-La Mancha

Los deportistas de la Safor suman seis medallas de oro y ocho de plata en Ciudad Real

Deportistas del BoxSafor tras la competición

Deportistas del BoxSafor tras la competición / BoxSafor Club

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El BoxSafor Club Gandia la ha vuelto a liar en el Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha celebrado en Ciudad Real. El club se hizo un total de 6 medallas de oro y 8 medallas de plata.

Said Lachiri se alzó con la de oro en la modalidad de Low Kick (Ring Sport), siendo este el tercer año consecutivo como campeón autonómico. La senior Margarita Shtal también se colgó un oro.

El cadete Alexander Petcana se proclamó campeón autonómico en la modalidad de Light Contact y medalla de plata en la modalidad de Kick Light.

El junior Obaid Ouazzani también se adjudicó la medalla de oro en la modalidad de Light Contact y de plata en Kick Light en una final muy disputada.

Por su parte, el cadete Daniel Florea demostró un mayor control en la modalidad de kick Light, consiguiendo la medalla de oro y una plata en Light Contact.

El club gandiense celebra sus grandes resultados

El club gandiense celebra sus grandes resultados / BoxSafor Club

El también junior, Miquel Trinado Faus (-63kg), fue la sorpresa del equipo alzándose con la medalla de oro en la modalidad de Light Contact después de un total de cuatro combates.

El senior Nicolás Barber realizó un gran trabajo, sumando una doble medalla de plata (Kick Light y Light Contact) de la misma forma que el cadete, Neyzan Alonso, obtuvo el mismo resultado en su primer año en la categoría.

Brenda Muñoz realizó un gran trabajo en la final de Kick Light frente a una experimentada contrincante realizando un gran despliegue técnico-táctico, consiguiendo una medalla de plata.

Valoración positiva

Las deportistas Agueda Bosch, Alejandra Chulia, Andrea Martínez, junto con el internacional Borja Moreno realizaron un gran trabajo en el equipo arbitral, ya que estaban carentes de adversarios en esta competición.

Noticias relacionadas

La lectura del cuerpo técnico que dirige José. A. Núñez deja muy buenas sensaciones con este equipo joven y ya preparan la próxima preselección del equipo senior autonómico para acudir al próximo campeonato de España en mayo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  2. La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
  3. Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
  4. Vandalizan y roban varios ninots de la falla Prado, de Sección Especial, en Gandia
  5. Las gasolineras más baratas para repostar en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna estas Fallas
  6. Bellreguard se estrena en las Fallas con su primera comisión
  7. Gandia reabre al tráfico el puente de la carretera de la Séquia del Rei
  8. Pepe Borredà, vendedor pirotécnico en Gandia: 'Enseño a mis hijos cómo deben manejar el material antes de Fallas y eso que es lo que deberían hacer todos'.

Potries preveu construir un accés sud per a desviar el pas de camions i atraure inversions al polígon

Potries preveu construir un accés sud per a desviar el pas de camions i atraure inversions al polígon

Gorka Belda, del Club de Córrer el Garbí de Gandia, 5º de España sub18 en salto de longitud

Gorka Belda, del Club de Córrer el Garbí de Gandia, 5º de España sub18 en salto de longitud

El CF Gandia de la Liga de 1ª Regional Valenta se hace fuerte en el Guillermo Olagüe

El CF Gandia de la Liga de 1ª Regional Valenta se hace fuerte en el Guillermo Olagüe

Éxito rotundo del BoxSafor Club de Gandia en el Campeonato de Castilla-La Mancha

Éxito rotundo del BoxSafor Club de Gandia en el Campeonato de Castilla-La Mancha

La parroquia de Sant Francesc de Oliva estrena nueva imagen de Sant Josep

Los policías locales, los grandes "solucionadores de problemas" en los actos falleros de Gandia más multitudinarios

Los policías locales, los grandes "solucionadores de problemas" en los actos falleros de Gandia más multitudinarios

Potries prevé construir un acceso sur para desviar el paso de camiones y atraer inversiones al polígono

Potries prevé construir un acceso sur para desviar el paso de camiones y atraer inversiones al polígono

Ambiente de fiesta en la falla Vilanova de Gandia: "El año que viene daremos guerra"

Ambiente de fiesta en la falla Vilanova de Gandia: "El año que viene daremos guerra"
Tracking Pixel Contents