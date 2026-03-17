Éxito rotundo del BoxSafor Club de Gandia en el Campeonato de Castilla-La Mancha

El BoxSafor Club Gandia la ha vuelto a liar en el Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha celebrado en Ciudad Real. El club se hizo un total de 6 medallas de oro y 8 medallas de plata.

Said Lachiri se alzó con la de oro en la modalidad de Low Kick (Ring Sport), siendo este el tercer año consecutivo como campeón autonómico. La senior Margarita Shtal también se colgó un oro.

El cadete Alexander Petcana se proclamó campeón autonómico en la modalidad de Light Contact y medalla de plata en la modalidad de Kick Light.

El junior Obaid Ouazzani también se adjudicó la medalla de oro en la modalidad de Light Contact y de plata en Kick Light en una final muy disputada.

Por su parte, el cadete Daniel Florea demostró un mayor control en la modalidad de kick Light, consiguiendo la medalla de oro y una plata en Light Contact.

El club gandiense celebra sus grandes resultados / BoxSafor Club

El también junior, Miquel Trinado Faus (-63kg), fue la sorpresa del equipo alzándose con la medalla de oro en la modalidad de Light Contact después de un total de cuatro combates.

El senior Nicolás Barber realizó un gran trabajo, sumando una doble medalla de plata (Kick Light y Light Contact) de la misma forma que el cadete, Neyzan Alonso, obtuvo el mismo resultado en su primer año en la categoría.

Brenda Muñoz realizó un gran trabajo en la final de Kick Light frente a una experimentada contrincante realizando un gran despliegue técnico-táctico, consiguiendo una medalla de plata.

Valoración positiva

Las deportistas Agueda Bosch, Alejandra Chulia, Andrea Martínez, junto con el internacional Borja Moreno realizaron un gran trabajo en el equipo arbitral, ya que estaban carentes de adversarios en esta competición.

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La lectura del cuerpo técnico que dirige José. A. Núñez deja muy buenas sensaciones con este equipo joven y ya preparan la próxima preselección del equipo senior autonómico para acudir al próximo campeonato de España en mayo.