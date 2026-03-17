La Federació de Falles de Gandia abre la puerta a modificar el horario de la entrega de premios ante el aumento del censo fallero

Un año más el acto de entrega de premios de las Fallas de Gandia, celebrado el lunes por la noche, acabó demasiado tarde. Empezó sobre las 20.50 horas y finalizó a las 22.30 h. Buena parte del público, especialmente la primera comisión que llegó a la plaza Major, esperó casi dos horas hasta que empezara, en una noche, por otra parte, algo fresca, a unos 13 grados. Tras conocer el veredicto muchas comisiones regresaron a sus respectivas demarcaciones para colgar los banderines y cenar, en el mejor de los casos, al filo de la medianoche.

Por tanto, no parece que sean unos horarios muy compatibles, cuando en cambio otras ciudades falleras, incluyendo la capital, València, anuncian sus premios mucho antes. Es cierto que, en puridad, la Federació de Falles de Gandia (FdF), como organizadora del acto, nunca ha anunciado la hora de inicio del mismo, sino que este comienza "al acabar" el pasacalle del Bateig Faller, que lo condiciona todo, y cuando los representantes de todas las comisiones ya están en la plaza.

Además, cabe matizar que desde la FdF en los últimos años se hecho un esfuerzo por acortarlo, al conceder los banderines culturales y del Ninot en un acto diferente y previo, que se hacía en el jardín de la Casa de la Cultura pero que este año se ha trasladado a la plaza Major.

El Bateig Faller y el pasacalle posterior condiciona la hora de comienzo. / Natxo Francés

Ahora bien, hechas estas consideraciones, el problema no sólo persiste si no que se agrava, sobre todo cuando hay un aumento de falleros participantes, sobre el escenario y abajo en la plaza, como ha pasado este año.

Preguntado este martes al respecto por Levante-EMV, el presidente de la Federació de Falles de Gandia (FdF), Francisco Martínez, deja la puerta abierta a adelantar el acto, sin necesidad de cambiar el formato.

Reconoce que, como sucede con l'Ofrena, también puede acabar desbordando. "Es evidente que el censo fallero está subiendo, en el último año en casi 600 personas más, y debemos cambiar y evolucionar", reconoce Martínez. Advierte, eso sí, que los falleros "tienen miedo a cambiar las tradiciones", pero "todo se puede debatir, como ha pasado con l'Ofrena, y todo se puede cambiar, incluyendo trasladar el Bateig Faller a la mañana, por qué no, siempre y cuando haya una predisposición de la asamblea a la propuesta".

Añade Martínez que la actual Junta "ya ha hecho muchos cambios en los últimos dos años precisamente para ajustar los actos a ese crecimiento de falleros".

Por su parte, el concejal delegado con las Fallas, Adrián Vila, señala que desde el ayuntamiento respetarán la decisión de la asamblea, y alude también al incremento de falleros: "No creo que el acto de ayer fuera objeto de polémica, sino de orgullo por ver que las Fallas están de moda, con un número de falleros récord, a pesar de ser un día laborable".

Pendientes de l'Ofrena

Donde sí se ha logrado un preacuerdo con las comisiones es en l'Ofrena, aunque está por ver el desenlace. Como ya informó este periódico el pacto consiste en que si el acto de mañana se alarga más allá de las 22 horas, entonces en 2027 se partirá en dos jornadas.

L'Ofrena se considerará oficialmente acabada cuando las falleras mayores depositen sus ramos a la Mare de Déu dels Desemparats dentro de la Colegiata y más tarde, fuera, en la plaza, se interprete la Dansà de Gandia.