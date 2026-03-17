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Gorka Belda, del Club de Córrer el Garbí de Gandia, 5º de España sub18 en salto de longitud

También compitieron en Antequera los lanzadores del club gandiense Adrián García y Ainhara Ortega

Atletas del club de Gandia en el Nacional sub18

Atletas del club de Gandia en el Nacional sub18 / CC el Garbí

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Campeonato de España de Atletismo Sub18 en Pista Cubierta (short track), celebrado este fin de semana en Antequera, ha vuelto a confirmar el enorme nivel del atletismo joven español.

Durante tres intensas jornadas, los atletas de la categoría demostraron que forman parte de una de las generaciones más prometedoras del atletismo nacional, en un campeonato marcado por las grandes marcas, las revalidaciones de título y, sobre todo, por un espectacular festival de récords nacionales.

Saltador y lanzadores

El Club de Córrer el Garbí de Gandia ha sido uno de los clubes participantes con tres atletas en competición.

En cuanto a los resultados, cabe destacar los de Gorka Belda, quinto clasificado en la prueba de salto de longitud con una marca de 6.70 metros. Belda ha sido el mejor del club gandiense en el Nacional.

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También han competido Adrián Garcia, undécimo clasificado en peso con un lanzamiento de 14 metros y 14 centímetros, así como Ainhara Ortega, finalmente octava en lanzamiento de peso con una marca de 12.09 metros.

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