Las Fallas grandes e infantiles de Oliva logran los mismos premios

La comisión de Institut ha sido la gran triunfadora de las Fallas de Oliva, al hacer doblete con los primeros primeros en monumentos mayor e infantil. La entrega de premios se ha celebrado esta tarde en el Parc de l'Estació tras l'Ofrena, en la que los falleros han rendido el tradicional homenaje floral a la Mare de Déu del Rebollet, patrona de la ciudad.

En monumentos mayores “Desorientats” de Rafa Cheli para Institut ha sido el ganador. El año pasado también fue la comisión triunfadora. La fallera mayor, María José Martínez, y el presidente de la comisión, Francisco Ibañez, recogieron orgullosos los banderines acreditativos del primer premio y de Generalitat en medio de una gran alegría.

Monumento mayor de Institut. / Miquel Font

En infantiles también se impuso con la falla titulada “Al canvi de classe”, de Rubén Villareal. La fallera mayor infantil, Martina Císcar, y el presidente infantil, Pablo Muñoz, subieron a por el banderín. Además recibió los dos premios de Ingenio y Gracia y el Ninot Indultat infantil, así como la portada del Llibret y segundo premio.

El segundo premio en monumentos mayores fue a parar al monumento de la falla Barri Sant Francesc elaborado por Venancio Cimas titulado “Adés i Ara”. La fallera mayor, Empar Sastre, y el presidente Sergio Parra subieron a recoger el banderín. Esta comisión ganó además el Ninot indultat mayor.

También fue segunda en infantiles con el monumento de Manolo Rubio “La Ia Oh!”. La fallera mayor infantil, Valeria Ormeño, y el presidente Dídac Carmona recibieron el banderín. La falla Sant Francesc arrasó en la Cavalcada del Ninot con los principales premios de comparsa, grupo y figura y ganó el mejor Llibret y crítica del monumento. Tercera fue la falla Casa d’Alonso con el monumento “Les males arts”, de Xavier Tur. La comisión tiene a Paula Tomás como fallera mayor y a Jaume Soler como presidente.

Conservatori /

Tercera fue la falla l’Estació, una obra con el lema “Les mil i una” de los hermanos Miñana. La fallera mayor, Alba Colomar, y el presidente Àngel Martínez, recogieron el galardó. Tambien subieron al podio como terceros en infantiles, con una falla que tiene por lema “No tenim Planeta B”, de los hermanos Miñana. La fallera mayor infantil, Emma Muñinos, y el presidente Àngel Martínez recogieron la presea.

Cuarta quedó la falla Casa d’Alonso con el monumento “Les males arts” de Xavier Tur. La fallera mayor, Paula Tomás, y el presidente Jaume Soler recogieron el banderín. También fue cuarta en infantiles con “Ací em plantàren i ací estic” de Sergio Sanchez. La fallera mayor es Paula Tomás y el presidente Jaume Soler.

Quintos fueron Pensat i Fet con “Masterchef valencià” de Vicente Chaveli. La fallera mayor, Yanara Frasquet, y el presidente Francesc Pérez recogieron el banderín acreditativo.También fue quinta en infantiles con “Lenta migració” de Vicente Chaveli. La fallera mayor infantil, Valeria Martín, y el presidente Francesc Pérez subieron a por el premio.

Sexta fue la falla Conservatori bajo el lema “Aduladors” de Manu Pons. La fallera mayor, Yanira Cinteza, y el presidente Salvador Pellicer subieron a por el banderín.Repitieron en infantiles con el sexto puesto con “Mediterrani “de Jorge Gil. Fue el turno para lafallera mayor infantil, Sandra Virgili, y el presidente Salvador Pellicer.

Finalmente, séptima fue la falla La Mar con su monumento “El Trinquet” de Roberto Climent. Tiene como fallero mayor a Christian Martí y junto al presidente Josep Doménech recogieron la recompensa. Fue séptima en infantiles con “Colorín Colorado” de Roberto Climent. La fallera mayor infantil es Valeria Da Hora.

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PREMIOS DE LAS FALLAS DE OLIVA 2026

PREMIOS A LOS MONUMENTOS:

MONUMENTOS MAYORES

1. Institut

2. Sant Francesc

3. L’Estació

4. Casa d’Alonso

5. Pensat i Fet

6. Conservatori

7. Falla La Mar

Enginy i Gràcia: Institut

Ninot Indultat: Sant Francesc

MONUMENTOS INFANTILES

1. Institut

2. Sant Francesc

3. L’Estació

4. Casa d’Alonso

5. Pensat i Fet

6. Conservatori

7. Falla La Mar

Enginy i Gràcia: Institut

Ninot Indultat: Institut

CAVALCADA DEL NINOT

1º Comparsa: Sant Francesc

2º Comparsa: L’Estació

1º Figura Individual: Sant Francesc

2º Figura Individual: Conservatori

1º Grupo: Sant Francesc

2º Grupo: L’Estació

1º Grupo infantil: Sant Francesc

2ºGrupo Infantil: Sant Francesc

Mejor Crítica y Sátira: Sant Francesc

PREMIOS LITERARIOS

1º Llibret: Sant Francesc

2º Llibret: Institut

Mejor Explicación de las Fallas: Sant Francesc

Mejor Portada: Institut