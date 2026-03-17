El uso indebido de petardos incendia tres contenedores en Tavernes de la Valldigna

El mal uso de los petardos ya ha provocado los primeros incidentes en Tavernes de la Valldigna durante estas fiestas josefinas. Tres contenedores han ardido en los últimos días tras el lanzamiento de material pirotécnico en su interior.

El ayuntamiento de la localidad ha solicitado a los ciudadanos hacer "un uso responsable" de los petardos. El consistorio también solicita a los falleros y vecinos que extremen la precaución a la hora de lanzarlos y que se aseguren siempre de que se tiren en lugares seguros.

Además, recuerdan que no deben lanzarse dentro de las papeleras y contenedores, ya que pueden provocar incendios y causar daños materiales. Como ejemplo, señalan que durante estos días se han quemado tres contenedores, una "situación que comporta riesgos innecesarios y un coste para los vecinos y vecinas".

Apagan el fuego en uno de los contenedores quemados en Tavernes. / Protecció Civil

"Disfrutad de la fiesta con responsabilidad y civismo, respetando los espacios públicos y el mobiliario urbano y evitando acciones que puedan poner en peligro la seguridad de todos y causar desperfectos", señalan.

Pañuelos verdes

Las Fallas de la Safor, además, han preparado una serie de medidas durante estos días para proteger a los animales y las personas sensibles frente a este tipo de ruidos.

Tavernes se ha adherido a la campaña "Pañuelo verde, paseo tranquilo", impulsada por el Colegio Oficial de Veterinarios de València.

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El consistorio, a su vez, ha solicitado que tanto los parques caninos como los infantiles permanezcan libres de material pirotécnico. Además, se prohíbe el uso de petardos de 15 h a 17 h.