La parroquia de Sant Francesc de Oliva estrena nueva imagen de Sant Josep

La parroquia de Sant Francesc d’Assís de Oliva cuenta desde este domingo día 15 de marzo con una nueva imagen. Se trata de la de Sant Josep, el patrón de los carpinteros y los falleros. El cura párroco Germán Oltra hizo el acto de bendición de la misma durante la eucaristía celebrada esa jornada.

La imagen ha sido donada a la parroquia por los miembros de la comisión de fiestas de Sant Francesc del año pasado, que estuvo presidida por Juanfer Bisquert y Vanessa Botella. La parroquia les agradeció la donación de esta bella figura del patrón de la iglesia.

La figura tallada en madera ha sido elaborada por el taller ArteMartínez en la localidad de Horche en Guadalajara y destaca por su naturalidad. Junto a San José, que aparece serrando un tronco, se encuentra la figura de un niño vestido de blanco.

Construcción de retablos

Desde sus orígenes el taller se ha dedicado principalmente a la construcción de retablos, aunque con el paso del tiempo, ha ampliado su actividad a toda clase de mobiliario litúrgico -como altares, ambones, atriles o pedestales-, andas, carrozas e imaginería religiosa.

Todos los trabajos realizados han sido medidos, proyectados, construidos y decorados en su taller. En 2017 Artemartínez celebró su 75 º aniversario. Entre sus últimos trabajos importantes se encuentran el trono de la Virgen Dolorosa de León, la restauración de los ángeles de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, el retablo de San Ramón Nonato para la iglesia de la Merced de la Ciudad de Panamá, la imagen de Nuestra Señora de la Peña en Vallecas, la figura de Jesús de Medinaceli de la parroquia de San José de Fuenlabrada o el retablo mayor de la iglesia de Chelva.

Noticias relacionadas

La Colegiata de Gandia dispone también de una imagen de la Virgen de Lourdes elaborada en los mismos talleres de Artes Martínez de Horche y que fue bendecida hace ahora quince años por el abad de Gandia, Ángel Saneugenio.