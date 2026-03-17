Piden ayuda para conseguir un traje para la reina infantil de Carrer Major i Passeig en Gandia tras incendiarse su piso

El incendio que se ha declarado esta mañana en un piso de la plaza dels Colomets de Gandia deja una de las caras más tristes de estas Fallas. El fuego, que no ha provocado daños personales, sí que ha comportado el desalojo de una finca y daños materiales. Entre ellos, los trajes de fallera de la reina infantil de la falla Carrer Major i Passeig de la localidad.

Tras la extinción del fuego, la familia intentó rescatar algunos trajes que aún mostraban las huellas de las llamas. Según ha podido saber este diario, los afectados han depositado los trajes rápidamente en algunas tintorerías de la ciudad para que la pequeña pueda disfrutar de la Ofrenda y de la Nit de la Cremà como máxima representante de su comisión. Cabe recordar que

Además, la falla ha lanzado un SOS a través de sus redes sociales para que alguna persona que tenga la misma talla que la pequeña pueda dejarle un traje. Señalan que la reina utiliza una talla de 9 o 10 años y mide 1,40 metros de altura.

Como ha informado este diario, el fuego se originó supuestamente por un cortocircuito en una vivienda ubicada en la segunda planta del edificio. Al parecer, los trajes de la pequeña se encontraban en este inmueble. El fuego obligó a desalojar de manera preventiva a todos los vecinos y vecinas de las cuatro plantas del inmueble y de las terrazas y bares cercanos.

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Agentes de la Policía Local de Gandia, junto con los efectivos de bomberos, han acordonado la zona para garantizar la seguridad de los presentes. La plaza alberga actualmente varias atracciones de feria. La rápida intervención de los bomberos fue clave para controlar las llamas y evitar que se propagaran al resto del inmueble o a las edificaciones cercanas.