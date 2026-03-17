Los policías locales, los grandes "solucionadores de problemas" en los actos falleros de Gandia más multitudinarios

Levante-EMV ha querido comprobar cómo prepara la Policía Local de Gandia un dispositivo de control y seguridad con motivo de una jornada multitudinaria de Fallas como la del "bateig" y la entrega de premios de este lunes, 16 de marzo.

Son las 13.45 horas y el Inspector del Área Operativa, Jose Signes, recibe al redactor del periódico en la Central de la Policía Local minutos antes de que comience la reunión de coordinación, el "breafing", que tiene prevista con un Oficial y los agentes que van a trabajar durante la tarde.

Signes reconoce mientras se dirige a la sala de reuniones que "las Fallas son días muy intensos para nosotros por todo lo que conllevan los actos, que son muchos y seguidos en pocas horas. Hay que prepararlo todo con anterioridad".

De camino al "breafing", el Inspector comenta a modo de anécdota que "no tiene nada que ver con las Fallas, pero hoy tenemos un preso en una de las celdas de la Central que debemos custodiar hasta que venga la Guardia Civil y se lo lleva a la prisión de Picassent".

La reunión de coordinación con motivo del "Bateig" empieza a las 14 horas y a la misma asisten una decena de agentes. Las instrucciones las dan el propio Inspector Signes y el Oficial, Javi Balaguer.

Jose Signes y Javi Balaguer, en la plaza donde se entregarán los premios. / Salva Talens

Los mandos informan a los policías del orden del día, de los principales puntos de atención para los cortes de tráfico, los itinerarios por donde discurrirá el "bateig", los horarios, las zonas que hay que delimitar o cortar. También sobre la necesidad de custodiar los "banderines" de los premios que se entregarán en la plaza Major, el recordatorio a los establecimientos hosteleros de que hay que retirar mesas y sillas para que que se lleven a cabo los actos sin impedimentos o de la presencia de dos vehículos oficiales con motivo de la llegada de la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Hasta, incluso, se da cuenta de una incidencia en el servicio de agua potable que ha surgido hace pocas horas por la zona donde se va a congregar la gente. Todo debe estar a punto: agentes, motos y coches patrulla, relevos de policías, todo, absolutamente todo. No se deja nada sin tratar. Los policías preguntan y los mandos responden. Se cuida hasta el último detalle.

Se acaba la reunión. Signes y Balaguer irán juntos en el mismo coche de la Policía Local que recogen en el aparcamiento-garaje de la Central y con ellos va el periodista. Ambos se colocan el chaleco de protección porque "estamos en alerta terrorista 4".

Controlar el tráfico

Son casi las tres de la tarde. La primera misión es controlar el tráfico, más concretamente comprobar que no haya coches estacionados en las calles afectadas por los actos del día. El Inspector y el Oficial recorren las vías próximas al centro de la ciudad y dan fe de que la situación está bajo control.

Mientras circulan con el coche patrulla no paran de contestar a diversas cuestiones que se les demandan a través de la emisora interna y por el teléfono móvil. "La Policía Local está liberada para poder conducir y utilizar los dispositivos de comunicación", destaca el Inspector.

Durante la ronda se oye por radio otro aviso de que unos chavales están tirando petardos y rompiendo botellas en una calle de la ciudad: "De eso se ocupan nuestros compañeros", indican, aunque destacan que "cuando vean a los agentes seguro que dejan de hacer gamberradas y se van".

Los dos agentes custodian los banderines que se reparten en la entrega de premios. / Salva Talens

Los dos policías aparcan el coche patrulla cerca del ayuntamiento. Ahí arranca un nuevo cometido. Son las 15.45 horas. Hay que recordar a los hosteleros que retiren su mobiliario antes de las cinco de la tarde para que luzca el "Bateig" en la plaza Major. Se habla también con la Cruz Roja para coordinar las salidas de emergencia de la plaza y calles adyacentes e igualmente se acuerda con los operarios de señalítica como se debe vallar el recinto para el primer acto de la tarde.

Después y a pie, Inspector y Oficial recorren el itinerario del "bateig" por la calle del Palau Ducal, el paseo de les Germanies, la calle Rausell, la plaza de Sant Josep, donde está la iglesia. Todo debe estar listo para lo que está por venir. Durante el paseo-control, el Oficial atiende a dos turistas que preguntan por algo.

Una vez repasado todo y puestas las últimas vallas donde hacen falta, se regresa a la plaza Major. Hay reunión con el colectivo de Protección Civil, tan presente y necesario en los actos sociales de la ciudad. Hay una buena coordinación. Se ultiman los detalles y todo se deja cerrado.

El 'briefing' previo al 'Bateig' fallero. / Salva Talens

A esa hora, casi las 16.30 horas, ya no quedan mesas ni sillas de los bares restaurantes de la plaza. Está todo retirado y el recinto delimitado. Hay una llamada a la Central para que se ocupen de que FCC seque un charco y asee una parte de la calle que desemboca en el ayuntamiento. Entre tanto, se recibe un aviso de que un conductor ha retirado una valla de prohibido el paso a los coches para su propio provecho. Se soluciona también este asunto. En ese momento, los mandos reciben una comunicación de que un ciudadano que se ha personado en la Central para que le acompañe algún agente al que fuera su domicilio conyugal a retirar pertenencias, ya que solo no puede ir al tener una orden de alejamiento. Otra misión cumplida.

A punto de cumplirse las cinco de la tarde y con la comitiva oficial, alcalde incluido, a punto de salir hacia Sant Josep para la misa del "bateig" se cambia el itinerario inicial. No hay problema. Como está todo tan estudiado, en lugar de ir desde la Marquesa a Sant Josep por la calle Rausell, se irá por la calle Pellers. Un agente acompaña a la familia de la criatura protagonista del bautizo fallero y otro encabeza al grupo que preside el alcalde.

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Ahí acaba la jornada. Los policías locales son, sin duda, grandes "solucionadores de problemas". A la atención ciudadana se dedican.