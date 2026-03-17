Potries prevé construir un acceso sur para desviar el paso de camiones y atraer inversiones al polígono

El Gobierno de Potries prevé construir, con la ayuda de la Diputación de València, un segundo acceso al municipio por el sur. Aunque todavía no hay un proyecto redactado ni plazos fijados, sí que existe la voluntad política entre ambas instituciones de que este enlace se materialice.

Este proyecto, que incluirá una gran rotonda, permitiría desviar el tráfico de vehículos pesados, que actualmente circulan por vías residenciales, como Corts Valencianes o Ferrocarril d'Alcoi.

El alcalde, Sergi Vidal, ha recordado que este proyecto está sobre la mesa tras conocerse que ha salido a subasta pública el histórico almacén de naranjas de Juan Olaso, una de las empresas que estaban ubicadas en ese polígono del sur. El precio de salida es de casi cuatro millones de euros.

La empresa, que empleaba a numerosas personas de Potries, sobre todo mujeres, cerró y entró en concurso de acreedores. Pero esto no supondrá la muerte del polígono, ya que al parecer hay otras empresas interesadas en adquirir esa enorme nave.

Precisamente para incentivar inversiones como esta, y debido a que no hay previsión de cambiar el planeamiento urbanístico ni a medio ni a largo plazo, el alcalde recuerda que la zona mejorará mucho con el nuevo acceso sur que proyectan ambas instituciones.

El suelo industrial de Potries está repartido principalmente en dos puntos. Uno es donde está Citrosol, en la entrada norte, y el otro al sur, ambos en paralelo a la carretera CV-680 entre Gandia y Villalonga. La intención es generar un segundo acceso directo sin que los camiones que se dirigen a esta área industrial del sur pasen por dentro de la población.