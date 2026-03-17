Rajan la carpa de la falla Plaça El·líptica de Gandia para robar un altavoz

Los falleros de la Plaça El·líptica, en Gandia, descubrieron ayer que les han rajado la carpa que tienen montada en la avenida República Argentina, con el objetivo de entrar para robar. Los ladrones se llevaron un altavoz de aproximadamente medio metro de altura.

Los hechos sucedieron anteanoche, es decir en la madrugada del domingo al lunes, sobre las tres y media, en la Nit de la Plantà. Pero a esa hora no había ya ningún fallero, porque además las verbenas nocturnas no estaban permitidas. La comisión tiene vigilantes privados, pero no se dieron cuenta de lo sucedido. El altavoz estaba cerca de la barra y el "modus operandi" de los ladrones fue hacer dos cortes, uno al lado de otro, por los que luego levantar el plástico y entrar por debajo.

La secretaria de la comisión, Raquel Mañó, explica que la propietaria de un establecimiento vio a unos jóvenes manipular la carpa, les gritó, pero los ladrones huyeron rápidamente con el altavoz cargado.

Vista de la carpa en la avenida República Argentina. / J.C.

Los falleros no han echado de menos nada más. La comisión no descarta denunciar los hechos, pero cuando pasen las fiestas. El seguro de la carpa se hará cargo de los desperfectos. El altavoz era propiedad de la falla.

Es el primer año que la comisión ha montado este entoldado de grandes dimensiones. En anteriores ocasiones se habían apañado con el casal o con una carpa más pequeña. Se da la circunstancia de que la falla está celebrando este año su 50 aniversario.

Actos vandálicos

Estas Fallas 2026 se están produciendo varios actos vandálicos, poco habituales en las fiestas josefinas de Gandia: destrozos y robo de "ninots" de la Falla Plaça Prado, robo de otro "ninot" en Carrer Major i Passeig, y daños por dos veces en la exposición de bocetos que se colocó en el paseo de les Germanies.