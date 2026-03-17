El santuario del "beatet" de Gandia instalará cámaras de vigilancia tras sufrir un nuevo robo

El santuario del Beato Andrés Hibernón en Gandia ha despertado esta semana con un nuevo robo. Los autores de los hechos, que se produjeron durante la madrugada del domingo, se llevaron las colectas de los últimos veinte días y, además, han provocado algunos daños en el templo, como la rotura de uno de los cristales.

Se trata del segundo incidente en poco más de medio año. Para evitar que la situación se repita, los responsables del templo estudian instalar cámaras de vigilancia.

Fue el presidente de la Asociación del Beato Andrés Hibernón, Jesús Montolío, quien descubrió el incidente durante la mañana de ayer. "Cuando abrí el lunes a las siete de la mañana, me di cuenta que la puerta estaba forzada. Ya me imaginé qué había pasado porque vi daños en la sacristía", reconoce. De hecho, este santuario ya sufrió otro incidente de características similares el pasado mes de septiembre. Señala que "por suerte no hay que lamentar daños personales ni graves desperfectos en el templo".

En aquella ocasión, los autores también se llevaron las ofrendas que los fieles depositan en los cepillos y cajas de los cirios que hay en el templo. Ahora han vuelto a llevarse estas colectas siguiendo el mismo "modus operandi". Montolío cree que lo ladrones conocen el lugar a través del cual acceder y el horario del templo, ya que en las dos ocasiones han llevado a cabo la misma operación. Además, según reconoce, "aprovechan el ambiente festivo pasar desapercibidos".

El presidente de la entidad relata los hechos con "profunda impotencia". Cree que los autores accedieron por el patio de la biblioteca. En sus palabras, "nos tienen controlados y saben cómo actuar".

El autor o autores evitaron encender las luces para que nadie pudiera verles desde el exterior, por lo que se guiaron con la luz de varios cirios. Ya en el interior accedieron a cada uno de los cepillos para llevarse la colecta. El presidente desconoce la cantidad económica robada, aunque aclara que "es bastante cuantiosa".

Noticias relacionadas

Tras la denuncia, la Policía Nacional acudió al templo para recoger huellas y buscar a los autores. Sin embargo, Montolío señala que "será complicado, ya que iban con guantes". "La otra vez ya no pudieron identificarlos y ahora vuelve a pasar. Saben a lo que van", recalca. Por ello, confía que la instalación de cámaras mejore la situación.