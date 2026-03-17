El síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el conseller José Luis Díez, los invitados de hoy en la mascletà de las Fallas de Gandia

El vicepresidente segundo de Consell, José Luis Díez, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, han sido los políticos invitados a presenciar la mascletà de hoy de las Fallas de Gandia, la cuarta de estas fiestas josefinas y que ha vuelto a disparar Borredà.

Baldoví con Vicent Borredà y cargos de Compromís Més Gandia. / Levante-EMV

Este martes, 17 de marzo, ha sido la fallera mayor infantil, Triana Benavent, acompañada por su Corte de Honor, la encargada de dar la tradicional instrucción al pirotécnico. La "mascletà", en la zona de Renfe, ha contado con numeroso público asistente y como siempre con animación musical. Mañana miércoles disparará Pirotecnia del Mediterráneo.