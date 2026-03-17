Tavernes de la Valldigna alerta del peligro del cloretilo tras incautar varios envases
El analgésico se utiliza para fines deportivos, pero los adolescentes lo consumen "con fines de ocio", lo que puede comportar "consecuencias graves"
La Policía Local de Tavernes de la Valldigna han incautado durante esta madrugada varios envases de cloruro de etilo en la vía pública. La presencia en las calles de este analgésico para uso deportivo ha levantado la alarma entre las autoridades del municipio.
Durante los últimos años, su uso se ha extendido entre los jóvenes. No es la primera vez que los agentes incautan este tipo de envases no solo en la localidad, sino también en municipios cercanos. Su consumo es legal en la práctica deportiva, pero muchos adolescentes utilizan este analgésico de venta libre para "colocarse".
Este nuevo uso provoca entre los consumidores estados de euforia y excitación y alteraciones del comportamiento, que pueden provocar graves consecuencias.
Tras este hallazgo, la Policía Local de Tavernes ha recordado que este medicamento tiene "un uso sanitario específico". "Su utilización fuera de este ámbito, especialmente con fines recreativos, conlleva un serio riesgo para la salud", denuncian.
Los agentes alertan de los problemas que puede comportar este analgésico. "El mal uso del cloruro de etilo no es un juego. Consumirlo con fines de ocio puede tener consecuencias muy graves e inmediatas", insisten.
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