La alcaldesa ‘influencer’, el estado de la playa tras el temporal y el insulto de "ravalera" en el último pleno: La actualidad salpica las fallas de Tavernes de la Valldigna

Las Fallas combinan año tras año arte e ilusión, pero, sobre todo, son una poderosa forma de crítica que cobra vida en las calles cada mes de marzo. Las seis fallas de Tavernes de la Valldigna son un claro ejemplo de ello. Una vez entregados los premios, que han recaído en Cambro y Passeig, es hora de analizar cada una de las fallas y los ninots que forman parte de ellas.

No solo los ninots han enamorado a falleros y visitantes, sino también la crítica que, como cada año, ha salpicado la política local y ha recogido las noticias más importantes en el municipio.

La alcaldesa, Lara Romero, ha sido protagonista en cada una de las seis fallas. La crítica no solo ha hecho mención a su uso de las redes sociales, llegando a satirizar que es capaz de publicar un vídeo bajo un paraguas durante un temporal, sino también su gestión durante estos casi tres años de mandato. La falla La Via, que se ha alzado con la mejor crítica local, no solo ha retratado a Romero, sino a otros miembros de la corporación. La comisión ha recordado la visita de la primera edil a McDonald's tras su inauguración. "No sabe si bailar o hacerse cocinera, cree que en McDonald's tiene futuro y allí tendrá más poder, seguro", señalan en una de las pancartas.

La bachata dedicada a la alcaldesa y los concejales. / Saray Fajardo

La música también cobra protagonismo en los monumentos. En esta misma falla, la comisión realiza una nueva versión de la conocida canción "Arrimaeta", de Tacho. En este caso, "La Valldig-Neta" es una bachata que aborda la ansiada inauguración de la piscina cubierta o la situación de la Goleta cada vez que se produce un episodio de fuertes lluvias.

Su respuesta a la concejal popular Eva Palomares tras llamarle "ravalera" en uno de los últimos plenos también ha estado presente en varias fallas. De hecho, la falla La Dula retrata a Romero como una maga que saca de su sombrero el orgullo de pertenecer al Raval.

Los vídeos virales de Palomares también forman parte de la crítica municipal y, en la falla Cambro, le señalan que "presume de su partido y va a manifestaciones", pero "no ha salido en ninguna de Mazón". Precisamente, la gestión de la dana, más de un año y medio después de la catástrofe, también ha estado presente en algunas comisiones. La Portal de Valldigna recrimina al ex President de la Generalitat, Carlos Mazón, su gestión. Por su parte, la jueza de Catarroja es protagonista en La Dula.

El ninot inspirado en el insulto 'ravalera'. / Saray Fajardo

El conflicto de los 'llibrets' también se ha dejado entrever en algunas fallas. Cambro ha denunciado la situación que ha generado el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca al no haber anunciado todavía los ganadores. .

En clave internacional, la falla Passeig denuncia la escalada bélica que se está viviendo durante las últimas semanas y lanza un mensaje feminista al señalar que si gobernara una mujer, la situación sería diferente.

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Regresión de las playas

Uno de los principales problemas que sufre Tavernes de la Valldigna es la regresión de la playa, como se pudo comprobar durante el temporal Harry, que provocó la caída de varias terrazas. Las fallas no han querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la grave situación que vive la costa vallera.