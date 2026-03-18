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Una curiosa coincidencia en Oliva al repartir los mismos premios en mayor e infantil: “Fue pura casualidad porque los jurados son distintos”

"No había pasado nunca. Cuando los iban entregando, nos sorprendió mucho", relata el presidente Santiago García

Celebración del primer premio en las fallas de Oliva.

Celebración del primer premio en las fallas de Oliva. / Ajuntament d'Oliva

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Oliva vivió ayer su esperada entrega de premios en el Parc de l'Estació. Previamente, centenares de falleros y falleras habían participado en una emotiva Ofrenda a la Mare de Déu del Rebollet, a quien le depositaron sus flores y le pidieron los mejores deseos para este año.

Durante la ceremonia de entrega de galardones, las siete comisiones vivieron un momento curioso. Las siete fallas de la ciudad obtuvieron el mismo premio, tanto en monumento grande e infantil. Una situación que no suele verse muy a menudo, no solo en la ciudad, sino en toda la comarca.

En otras palabras, la falla Institut fue la gran truinfadora de la noche al proclamarse campeona en varios monumentos, el segundo premio se lo llevó Sant Francesc, el tercero fue para l'Estació, Casa d'Alonso consiguió el cuarto puesto, Pensat y Fet se alzó con el quinto galardón, Conservatori se quedó la sexta y La Mar obtuvo el séptimo puesto.

Un momento de la Ofrenda de Oliva.

Un momento de la Ofrenda de Oliva. / Ajuntament d'Oliva

Se trata de un hecho insólito en la ciudad. Así lo ha confirmado el presidente de la Federació de Falles de Oliva, Santiago García. "No había pasado. Cuando lo iban entregando, nos sorprendió ver que estaban ganando lo mismo. Yo le decía a la fallera mayor: ¿Es el mismo orden?", relata.

Se trata de un hecho inusual no solo en la localidad, sino en la comarca de la Safor. No se ha dado un caso de estas características durante los últimos años en las grandes ciudades falleras de la comarca.

El propio García reconoce que ellos fueron los primeros sorprendidos al ver el resultado. Además, señala que son dos jurados distintos los que evalúan las fallas grandes e infantiles. "Los jurados eran diferentes, por lo que es pura casualidad", afirma.

García aprovecha para felicitar al jurado, a las siete comisiones y a sus artistas por el trabajo realizado. "Han sido premios muy repartidos y todos tenían la oportunidad de ganar", indica.

PREMIOS DE LAS FALLAS DE OLIVA 2026

PREMIOS A LOS MONUMENTOS:

MONUMENTOS MAYORES

1. Institut

2. Sant Francesc

3. L’Estació

4. Casa d’Alonso

5. Pensat i Fet

6. Conservatori

7. Falla La Mar

Enginy i Gràcia: Institut

Ninot Indultat: Sant Francesc

MONUMENTOS INFANTILES

1. Institut

2. Sant Francesc

3. L’Estació

4. Casa d’Alonso

5. Pensat i Fet

6. Conservatori

7. Falla La Mar

Enginy i Gràcia: Institut

Ninot Indultat: Institut

CAVALCADA DEL NINOT

1º Comparsa: Sant Francesc

2º Comparsa: L’Estació

1º Figura Individual: Sant Francesc

2º Figura Individual: Conservatori

1º Grupo: Sant Francesc

2º Grupo: L’Estació

1º Grupo infantil: Sant Francesc

2ºGrupo Infantil: Sant Francesc

Mejor Crítica y Sátira: Sant Francesc

PREMIOS LITERARIOS

1º Llibret: Sant Francesc

2º Llibret: Institut

Mejor Explicación de las Fallas: Sant Francesc

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Mejor Portada: Institut

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