Una curiosa coincidencia en Oliva al repartir los mismos premios en mayor e infantil: “Fue pura casualidad porque los jurados son distintos”
"No había pasado nunca. Cuando los iban entregando, nos sorprendió mucho", relata el presidente Santiago García
Oliva vivió ayer su esperada entrega de premios en el Parc de l'Estació. Previamente, centenares de falleros y falleras habían participado en una emotiva Ofrenda a la Mare de Déu del Rebollet, a quien le depositaron sus flores y le pidieron los mejores deseos para este año.
Durante la ceremonia de entrega de galardones, las siete comisiones vivieron un momento curioso. Las siete fallas de la ciudad obtuvieron el mismo premio, tanto en monumento grande e infantil. Una situación que no suele verse muy a menudo, no solo en la ciudad, sino en toda la comarca.
En otras palabras, la falla Institut fue la gran truinfadora de la noche al proclamarse campeona en varios monumentos, el segundo premio se lo llevó Sant Francesc, el tercero fue para l'Estació, Casa d'Alonso consiguió el cuarto puesto, Pensat y Fet se alzó con el quinto galardón, Conservatori se quedó la sexta y La Mar obtuvo el séptimo puesto.
Se trata de un hecho insólito en la ciudad. Así lo ha confirmado el presidente de la Federació de Falles de Oliva, Santiago García. "No había pasado. Cuando lo iban entregando, nos sorprendió ver que estaban ganando lo mismo. Yo le decía a la fallera mayor: ¿Es el mismo orden?", relata.
Se trata de un hecho inusual no solo en la localidad, sino en la comarca de la Safor. No se ha dado un caso de estas características durante los últimos años en las grandes ciudades falleras de la comarca.
El propio García reconoce que ellos fueron los primeros sorprendidos al ver el resultado. Además, señala que son dos jurados distintos los que evalúan las fallas grandes e infantiles. "Los jurados eran diferentes, por lo que es pura casualidad", afirma.
García aprovecha para felicitar al jurado, a las siete comisiones y a sus artistas por el trabajo realizado. "Han sido premios muy repartidos y todos tenían la oportunidad de ganar", indica.
PREMIOS DE LAS FALLAS DE OLIVA 2026
PREMIOS A LOS MONUMENTOS:
MONUMENTOS MAYORES
1. Institut
2. Sant Francesc
3. L’Estació
4. Casa d’Alonso
5. Pensat i Fet
6. Conservatori
7. Falla La Mar
Enginy i Gràcia: Institut
Ninot Indultat: Sant Francesc
MONUMENTOS INFANTILES
1. Institut
2. Sant Francesc
3. L’Estació
4. Casa d’Alonso
5. Pensat i Fet
6. Conservatori
7. Falla La Mar
Enginy i Gràcia: Institut
Ninot Indultat: Institut
CAVALCADA DEL NINOT
1º Comparsa: Sant Francesc
2º Comparsa: L’Estació
1º Figura Individual: Sant Francesc
2º Figura Individual: Conservatori
1º Grupo: Sant Francesc
2º Grupo: L’Estació
1º Grupo infantil: Sant Francesc
2ºGrupo Infantil: Sant Francesc
Mejor Crítica y Sátira: Sant Francesc
PREMIOS LITERARIOS
1º Llibret: Sant Francesc
2º Llibret: Institut
Mejor Explicación de las Fallas: Sant Francesc
Mejor Portada: Institut
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