Entrada triunfal de Josué Beitia en Gandia tras alzarse con la mejor falla: "Este año no puedo pedir más"

Josué Beitia era el artista más buscado en estas Fallas de Gandia, desde que se conoció, la noche del lunes, en la entrega de premios, que la victoria en la Sección Especial de su "Pangea" para la comisión de Màrtirs había roto la racha de ocho años consecutivos de triunfos de la Vilanova, batiendo a la "Gandiosfera" de José Sanchis.

Este miércoles, después de atender muchos compromisos en otros municipios, el artista de Massanassa pudo por fin visitar Gandia y a la comisión de Màrtirs. Lo hizo sobre las seis de la tarde, coincidiendo con la llegada de los falleros a su demarcación tras participar en l'Ofrena. Beitia fue recibido por el presidente de la comisión, Jaime López, y miembros de la directiva. Por enésima vez la banda de música interpretó "campeones, campeones", y se hicieron todos una fotografía para el recuerdo.

O para la historia, ya que lo logrado en Gandia por Josué Beitia, de 33 años, es histórico. Aunque no es la primera vez que planta en Gandia, ya lo hizo hace cinco años en Parc Alqueria Nova, sí lo ha sido en la Sección Especial y tras apostar por él la comisión, cuyo presidente ya ha anunciado que renovará y espera que esté con ellos "por muchos años".

El artista fallero, en declaraciones a Levante-EMV, se mostraba exultante por este recibimiento y por su entrada triunfal en el Olimpo de las Fallas de Gandia. Se alegra mucho por la comisión y le agradece por haberle tratado "como un fallero más".

Palmarés envidiable

Reconoce que la victoria "era complicada porque Sanchis trabaja muy bien". Le consta que "Pangea" está recibiendo comentarios muy positivos de la gente, también por las redes sociales. Considera que el premio es fruto del trabajo en equipo y "de haber estudiado la crítica local y este emplazamiento, en un cruce de cuatro calles que siempre es complicado".

Beitia siente que ha renacido como el Ave Fénix, con un palmarés envidiable este año: segundo premio en l'Antiga de Campanar, en València, y triunfos en Gandia, Dénia y Alzira, entre otros galardones. Y todo llega tras superar algunos infortunios: su taller fue afectado por la dana en 2024 y este año el viento derribó el remate de su falla en Alzira, aunque logró el primer premio.

"Después de la dana quedar segundos en València con l'Antiga ha sido complicado y lo logramos, y también hemos ganado en ciudades muy falleras, así que este año no puedo pedir más", señaló.