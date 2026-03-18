La falla infantil ganadora de Gandia se convierte en una mini Fontana di Trevi con monedas

La falla infantil de Vilanova de Gandia presenta un pequeño lago bajo el cuerpo central del monumento. Durante los últimos días, esta pequeña charca de agua se ha convertido en una mini Fontana di Trevi.

Vecinos y visitantes lanzan monedas al agua, como si se tratara de la famosa fuente romana, para pedir sus deseos. Los céntimos no dejan de crecer, especialmente desde que "Origen", del artista Fernando Foix, se convirtiera en la mejor falla infantil de la ciudad este 2026.