Las Fallas más allá de Gandia, Tavernes y Oliva: De la veteranía de l'Alqueria de la Comtessa y Xeraco a la recién creada en Bellreguard

Varios son los municipios de la comarca de la Safor que presumen de tener sus propias fallas. Más allá de las fallas de Gandia, Tavernes de la Valldigna y Oliva, la fiesta también se vive en otros rincones con sus propias particularidades. L'Alqueria de la Comtessa y Xeraco plantan, incluso, monumentos, mientras que Bellreguard ha iniciado su andadura y lo tiene previsto en 2027.

En l'Alqueria de la Comtessa es el ayuntamiento el que organiza la fiesta y, por ende, se encarga de montar una falla hecha, muchas veces, con material reciclado y elementos sobrantes de carrozas u otras fallas.

La fiesta fallera tiene muchos años, tantos como desde la década de los 70 del siglo pasado. En sus inicios, había una comisión al frente con un programa de actos que incluía Plantà, Ofrenda, misa, procesión y, lógicamente, la Cremà.

La Falla Municipal de l'Alqueria de la Comtessa 2026 está todavía por rematar / Levante-EMV

Después se hizo cargo otro grupo de vecinos, que también cedió el testigo a la Associació Grans i Menuts. Desde hace unos diez años es el consistorio, es decir, los concejales del gobierno local, los que se responsabilizan de plantar un modesto monumento.

Cada año se organiza una jornada de paellas populares el día de Sant Josep en la que participan varios centenares de vecinos y vecinas y sobre las 21 horas se procede a la Cremà.

Colaboran algunos colectivos sociales del propio municipio como la Associació d'Ames de Casa o l'Escoleta Municipal Infantil, entre otras.

Xeraco cuenta con dos comisiones: La Foguerà, que en 2027 celebra su trigésimo aniversario, y Segon Mil·leni, de 26 años de antigüedad.

Monumento mayor de La Foguerà de Xeraco / Falla La Foguerà

En esta localidad no existe Junta Local Fallera, por lo que las decisiones que afectan o implican se toman con el acuerdo de las dos fallas. Ambas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Xeraco.

Tampoco hay concursos, pero sí Cavalcada del Ninot, Plantà, Ofrenda, misa, procesión y Cremà, y, sobre todo, mucha diversión, tanto en horario diurno como nocturno.

Entre ambas comisiones suman más de 400 asociados, entre falleros y falleras. En La Foguerà se pagan 90 euros de cuota por los 100 euros del Segon Mil·leni. Los menores, un poco menos.

La falla La Foguerà está situada a la altura del n º 45 de la avenida Comunitat Valenciana, mientras que Segon Mil·leni se ubica al final de la calle La Safor y la carpa y el casal en la calle La Mar.

Falla Infantil de La Foguerà 2026 / Falla La Foguerà

Los cargos en La Foguerà: Josep Antoni Hernández es el presidente y Esperanza Romero es la fallera mayor. Miguel Merí es el presidente infantil y Claudia Gregori ostenta el cargo de fallera mayor infantil.

En Segon Mil·leni hay presidenta desde hace nueve años: Alejandra Romero, mientras que Inma Navarro es la fallera mayor. José Hernández es el presidente infantil y Anaïs Tarrazona es la fallera mayor infantil.

En Bellreguard nace para quedarse

En Bellreguard, una treintena de personas han impulsado la primera falla en la localidad: La Asociación Cultural Falla Sotaia. Así lo confirma su presidenta, Carmen Alabort. El nombre también tiene una estrecha relación con el municipio, ya que Sotaia es el nombre de la alquería islámica que dio nombre a la localidad.

Los integrantes de esta comisión, que arrancó hace poco menos de un año, ya tienen su blusón y parka con el logo y el 18 de marzo realizarán su propia Ofrenda en el municipio.

La Ofrenda la podrán realizar ya sea vestidos de falleros o con el blusón de la comisión. Una vez finalizadas estas fiestas josefinas, los miembros de esta comisión ya trabajarán en el próximo ejercicio fallero.

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En palabras de la presidenta, "la intención es programar una serie de actos en el calendario para transmitir nuestras raíces y lo que nos enseñaron nuestros antepasados a todas las generaciones". Para el ejercicio 2027, la falla Sotaia espera plantar su propio monumento.