Ni el fuego apaga su sonrisa en la Ofrenda: final feliz para la reina infantil de Carrer Major i Passeig de Gandia

"Esta es la niña a la que se le quemaron los trajes ayer en el incendio", "¡la más guapa!", "¡viva Valentina!". Su nombre y lo vivido en las últimas horas corrían de boca en boca entre quienes se acercaban esa tarde a disfrutar de la Ofrenda. Sin embargo, a su paso, el silencio se rompía en aplausos y elogios a la máxima representante. Las muestras de cariño han acompañado a Valentina Jordà, la reina infantil de la falla Carrer Major i Passeig, durante su Ofrenda más emotiva, pero a la vez difícil.

Un incendio en la vivienda que había alquilado su familia cerca del casal fallero para disfrutar de estas fiestas dañó sus trajes de fallera a pocas horas de la Ofrenda. Un SOS lanzado por la comisión, el trabajo a contrarreloj de familiares y allegados y la ayuda de una tintorería han permitido que la pequeña desfile en las mejores condiciones por las calles del centro de Gandia para ofrecer sus flores a la Geperudeta.

El estado del traje ha quedado en un segundo plano: su sonrisa, intacta, ha iluminado cada paso hasta llegar a la plaza. Raquel, su madre, no tenía muy claro que la pequeña quisiera desfilar esta tarde tras el incidente en la vivienda, que no causó daños personales, pero sí materiales. "Lo hemos pasado muy mal durante estas últimas horas. Ha sido duro, sobre todo para ella, que lleva todo el día llorando. La intentaremos convencer", señalaba horas antes de este emotivo acto visiblemente emocionada. Y horas después ahí estaba Valentina recorriendo las calles de la ciudad.

La pequeña Valentina entra en la plaza para entregar su ramo. / Saray Fajardo

Su emoción se entremezcla con el agradecimiento a las decenas de muestras de apoyo durante esta jornada. Falleros, autoridades políticas, comisiones e, incluso, vecinos de otros municipios se han puesto en contacto con la comisión para brindarles su ayuda.

Sin imaginarlo, el incidente le ha mostrado el lado más solidario y humano de esta fiesta. Decenas de personas le han ofrecido un traje o cualquier elemento para que la pequeña pudiera brillar durante los últimos días de su reinado. Sin embargo, la pequeña ha querido lucir los trajes que ella misma había elegido para la ocasión. Así que su familia y amigos se han puesto manos a la obra durante toda la tarde de ayer y esta mañana para que se los pudiera poner. Y así ha sido. La madre explica que "hay alguna parte quemada o que hemos tenido que arreglar, pero es lo de menos".

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Aplausos y elogios para la pequeña. / Saray Fajardo

Valentina ya había participado esta mañana en uno de los actos de su comisión. Esta tarde ha desfilado en la Ofrenda y mañana podrá disfrutar de la Nit de la Cremà. "Por suerte, se ha quedado en un susto y ella tiene que disfrutar del reinado", reconocía su madre. La propia Raquel recuerda que la vida, como las Fallas, es un renacer entre las cenizas.