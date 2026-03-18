Kyle Greeley (Proinbeni UpB Gandia), el MVP de la 21 ª jornada de la Liga en Segunda FEB

Es curioso, pero Kyle Greeley (Proinbeni UpB Gandia) ha vuelto a ser el jugador más valioso (MVP) del grupo Este de la Liga en Segunda FEB en otra jornada en la que su equipo cae derrotado. Ya lo fue el pasado mes de diciembre y repite en este último fin de semana.

Kyle Greeley ha demostrado esta temporada que le van los paridos importantes y en ellos se ha sentido realmente cómodo. Un patrón que se repitió de nuevo en la visita del Class Sant Antoni Ibiza al Pabellón Municipal de Gandía donde los 45 tantos de valoración a punto estuvieron de costarle un sobresalto al gran líder de la categoría.

No era la primera vez durante el presente curso que se veía a Kyle Greeley volar sobre la pista con su Proinbeni UPB Gandía y probablemente tampoco será la última.

Porque el jugador exterior del conjunto de la Safor está completando una campaña espectacular tal y como demuestran sus números y tal y como pudo comprobar en primera persona el líder del grupo, un Class Sant Antoni Ibiza que sufrió para imponerse en el Municipal de Gandía ante sus 45 tantos de valoración.

Sus estadísticas

Porque Greeley iba a firmar uno de esos encuentros estratosféricos con un total de 33 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 1 recuperación y 10 faltas recibidas. Números de estrella que, sin embargo, se iban a quedar a las puertas de la victoria en una noche en la que tanto él como su equipo demostraron que pueden hacer cosas importantes esta temporada.

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Esta temporada lleva 25 partidos jugados entre Liga y Copa de España con un promedio de 27, 21 minutos, 19,2 puntos, 4,9 rebotes, 2,3 asistencias, 1,1 recuperaciones, 0,2 tapones, 4,2 faltas recibidas y 21,7 de valoración.