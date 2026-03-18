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El líder CF Gandia felicita a su infantil Dana Climent Sandoval que jugará el Campeonato de España

La jugadora es homenajeada antes del encuentro del conjunto amateur masculino de Primera FFCV

La jugadora posa con el primer equipo del CF Gandia antes del partido del pasado sábado

La jugadora posa con el primer equipo del CF Gandia antes del partido del pasado sábado / CF Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia está de enhorabuena por el liderazgo del primer equipo amateur masculino de la entidad en la Liga de Primera FFCV y se congratula de los éxitos de sus jugadoras de la cantera.

El pasado sábado y con motivo del encuentro entre el CF Gandia y el CF Simat de la Primera FFCV (4-1), todo el Guillermo Olagüe pudo felicitar a la jugadora del Infantil B, Dana Valentina Climent Sandoval, por su convocatoria por parte de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana para la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub14 que se celebrará este fin de semana en Torrevieja.

De Llocnou de Sant Jeroni

La talentosa jugadora de Llocnou de Sant Jeroni, convocada en innumerables ocasiones desde que milita en el CF Gandia, recibe así el premio a su trabajo, disciplina y constancia, y se marcha a disputar el nacional con jugadoras de una categoría superior a la suya.

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Toda la Academia y todo el CF Gandia felicitan a Dana de la que se sienten muy orgullosos por el placer de poder disfrutar cada semana de su fútbol.

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