La Ofrenda de Gandia se alarga más allá de las 22 h y reactiva la propuesta de celebrarla en dos turnos en 2027

Gandía ha vivido esta tarde una de las Ofrendas más multitudinarias que se recuerdan. Ya se intuía tras el anuncio de la Federació de Falles de Gandia, que hace unos días confirmaba un aumento de cerca de 500 falleros y falleras en el último año. Muchos de ellos han desfilado hoy por las calles del centro en uno de los actos más emotivos de las fiestas josefinas para depositar sus ramos con los que se teje el mantón de la Virgen.

La gran afluencia de falleros y falleras ha confirmado lo que ya se intuía desde que, en la Asamblea General Ordinaria de las Fallas de Gandia de septiembre de 2025, se anunció la posible medida. La Ofrenda probablemente se celebrará el próximo año en dos turnos, tal como se acordó en esa reunión, en el caso de que el acto se extendiera más allá de las 22 horas. Es decir, cinco horas después de su arranque.

A pesar de la gran participación, el acto se ha desarrollado sin interrupciones. Aproximadamente cada hora desfilaban cerca de tres comisiones. El acto ha arrancado a las 17 h con Sagrada Familia "Corea". Hacia las 19:30 h, la falla Plaça Sant Josep-Raval entraba en la plaza ocupando el duodécimo puesto, mientras que alrededor de las 21:30 h llegó el turno de los falleros de L’Alquerieta i Museu Faller. Tras ellos, aún restaban tres comisiones por desfilar. A las 21:46 h, era el turno de los falleros y falleras del Prado, la última comisión en acceder a la plaza. A falta de tres minutos para las 22 h, las reinas de la comisión subían al escenario. Sin embargo, la medida no solo incluía el desfile de los miembros de las 23 comisiones, sino también el paso de las máximas representantes de la ciudad, junto a sus cortes de honor, el momento en el que las falleras mayores de Gandia, Manuela Borrull y Triana Benavent, depositan sus ramos en el interior de la Colegiata, así como la emblemática Dansà de Gandia. Por lo tanto, la Ofrenda se ha alargado más allá de las 22 h.

A falta de confirmación oficial, el acto se celebrará el próximo año durante dos tardes. Se acordó que sean el 17 de marzo -no hay ningún acto oficial programado- y el 18 de marzo -día en el que se celebra la Ofrenda-. El concejal de Fallas, Adrià Vila, ya reconocía hace unos días en una entrevista que "partir la Ofrenda no es una mala noticia, sino que demuestra la potencia de las Fallas, que están desbordando el censo". Por ello, apelaba a "la capacidad de repensar los actos".

La Geperudeta recibe en la plaza Mayor de Gandia a falleros de distintas generaciones. / Agustí Perales Iborra

Emoción y alegría

La emoción, la devoción a la Geperudeta y la alegría de volver a ofrecerle flores un año más han marcado la tarde de este miércoles en la capital de la Safor. El buen tiempo también ha sido protagonista en este acto multitudinario, que arranca en el Teatro Serrano hasta llegar a la plaza Mayor.

Desde los más pequeños, recién nacidos, hasta familias al completo y falleros con décadas de historia en la comisión, todos han recorrido juntos las calles en esta jornada. Cada paso, cada sonrisa y cada ramo llevado con cariño ha tejido un mosaico de tradición, unión y emoción que recuerda que las Fallas no solo celebran la fiesta, sino también la continuidad de generaciones unidas por la misma pasión.

Manuela Borrull y Triana Benavent, falleras mayores de Gandia, antes de iniciar su Ofrenda. / Agustí Perales Iborra

Gandia no ha sido la única ciudad que ha celebrado hoy su tradicional Ofrenda. Las seis comisiones de Tavernes de la Valldigna también han desfilado hoy hasta la plaza Major de la localidad. El fervor ha sacado a la calle a centenares de falleros y falleras de la localidad. La emoción ha tomado hoy el municipio a pocas horas de finalizar estas Fallas 2026.

Las falleras mayores de cada comisión han sido las encargadas de cerrar el desfile, mientras que la fallera mayor de Tavernes, Isabel Gimeno, junto a la corte de honor, la presidenta de Junta Local Fallera, Carolina Pérez, y miembros de la corporación municipal han sido las últimas personas en depositar su ramo a la Virgen.

Actos para este jueves

Las Fallas 2026 encaran su recta final con la tradicional Nit de la Cremà. Sin embargo, antes de que la mecha prenda y las fallas se conviertan en cenizas, aún queda por delante una jornada repleta de actos.

Este jueves, día de Sant Josep, está prevista en Gandia la última mascletà, en su emplazamiento habitual frente a la estación de Renfe, a las 14 horas, a cargo de la pirotecnia Borredà. A las 17:30 horas dará inicio la procesión en honor al patrón, desde la iglesia de Sant Josep, en el Raval, donde se custodia la imagen.

La devoción a la Geperudeta. / Agustí Perales Iborra

A las 21 horas empezará la Cremà de las fallas infantiles y, a partir de las 23 horas, la de las mayores. La última falla de la ciudad en ser consumida por las llamas, sobre la 1.30 horas, será la que ha obtenido el primer premio, Màrtirs, en la calle Magistrat Català, obra del artista Josué Beitia que lleva por lema "Pangea".

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Finalizarán así en la capital de la Safor unas Fallas que se han caracterizado por el buen tiempo y por una participación multitudinaria en las calles. A ello también ha ayudado el aumento del censo fallero.