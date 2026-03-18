La solidaridad viste a la reina infantil de la falla Carrer Major i Passeig de Gandia tras perder sus trajes en el incendio
La pequeña ya ha podido desfilar esta mañana junto a su comisión y su familia agradece el apoyo recibido
Si algo define a los falleros y falleras es su espíritu solidario, especialmente en los momentos más difíciles. El entorno de la reina infantil de la falla Carrer Major i Passeig de Gandia lanzaba ayer un SOS para que la pequeña pudiera disfrutar de su reinado, ya que la mayoría de sus trajes resultaron gravemente dañados a causa de un incendio en la vivienda en la que residían en la Plaça dels Colomets.
La respuesta no ha tardado en llegar. La pequeña podrá desfilar hoy en la Ofrenda y disfrutar mañana de la Nit de la Cremà gracias a una inmensa ola de solidaridad. De hecho, la reina infantil ya ha participado esta mañana en uno de los actos de la comisión.
Fuentes de su entorno han señalado que "con ayuda han conseguido que pueda volver a vestirse de fallera". Amigas, gente de su entorno e, incluso, desconocidos le han prestado algunas prendas para que pueda desfilar. Además, una tintorería ha conseguido recuperar uno de los trajes menos dañados por el fuego. No solo resultaron dañados los trajes, sino también los zapatos, la mantilla y el resto de complementos falleros.
La pequeña ya vuelve a lucir su mejor sonrisa tras unas horas complicadas. "Están tristes, pero quieren que ella termine el reinado bien. Es mala suerte porque quedan los dos días más grandes de las Fallas", explican. La familia, a su vez, ha querido agradecer las múltiples muestras de apoyo y cariño recibidas desde que ocurrió el incendio.
Un cortocircuito, el origen
El fuego se originó tras un cortocircuito en la vivienda en la que residía esta familia. De hecho, no se trata de su residencia habitual, sino de un piso alquilado para las fiestas falleras, ya que se encuentra más cerca de la falla.
Como informó este diario, el fuego se originó por un cortocircuito en una vivienda ubicada en la segunda planta de este edificio situado en la Plaça dels Colomets. Los trajes de la pequeña se encontraban en ese inmueble alquilado. La familia, como el resto de vecinos de las cuatro plantas del inmueble, fueron desalojados, por lo que no hubo que lamentar daños personales.
Agentes de la Policía Local de Gandia, junto con los efectivos de bomberos, han acordonado la zona para garantizar la seguridad de los presentes. La rápida intervención de los bomberos fue clave para controlar las llamas y evitar que se propagaran al resto del inmueble o a las edificaciones cercanas.
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