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Estos son los horarios de la Cremà de las fallas de Gandia 2026

La última en consumirse por las llamas será la ganadora del primer premio, Màrtirs

Falla Màrtirs.

Falla Màrtirs. / Natxo Francés

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer los horarios de la Cremà de los monumentos grandes, que serán consumidos por las llamas la noche de este jueves, 19 de marzo, día de San José. En las próximas horas, se esperan que anuncien el horario de las infantiles.

La última en quemarse, como manda la tradición, será la falla mayor de Màrtirs, en la calle Magistrat Català, ganadora de primer premio de la Sección Especial, y que durante toda la semana está recibiendo un aluvión de visitantes. Su "cremà" está prevista a las 1.30 horas.

En algunas requerirá la presencia de bomberos y en otras, por su menor tamaño, sólo de agentes de Policía Local o voluntarios de Protección Civil. A las 21 horas se quemarán todas las fallas infantiles.

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CREMÀ DE LAS FALLAS DE GANDIA 2026

  • 23 horas. Prado, Grau, Plaça El·líptica, Mercat, Beniopa, Serpis, Alquerieta-Museu Faller, Parc Alqueria Nova.
  • 23.45 horas. Benirredrà, República Argentina, Escoles Pies.
  • 00.00 horas. Sant Josep-Raval, Mosquit, Crist Rei, Carrer Major i Passeig, Lluís Belda.
  • 00.30 h. Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet, Marqués de Campo-Perú.
  • 1.00 h. Corea y Vilanova.
  • 1.15 h. Roís de Corella y Benipeixcar.
  • 1.30 h. Màrtirs.

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