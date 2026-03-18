Estos son los horarios de la Cremà de las fallas de Gandia 2026

La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer los horarios de la Cremà de los monumentos grandes, que serán consumidos por las llamas la noche de este jueves, 19 de marzo, día de San José. En las próximas horas, se esperan que anuncien el horario de las infantiles.

La última en quemarse, como manda la tradición, será la falla mayor de Màrtirs, en la calle Magistrat Català, ganadora de primer premio de la Sección Especial, y que durante toda la semana está recibiendo un aluvión de visitantes. Su "cremà" está prevista a las 1.30 horas.

En algunas requerirá la presencia de bomberos y en otras, por su menor tamaño, sólo de agentes de Policía Local o voluntarios de Protección Civil. A las 21 horas se quemarán todas las fallas infantiles.

CREMÀ DE LAS FALLAS DE GANDIA 2026