Estos son los horarios de la Cremà de las fallas de Gandia 2026
La última en consumirse por las llamas será la ganadora del primer premio, Màrtirs
La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer los horarios de la Cremà de los monumentos grandes, que serán consumidos por las llamas la noche de este jueves, 19 de marzo, día de San José. En las próximas horas, se esperan que anuncien el horario de las infantiles.
La última en quemarse, como manda la tradición, será la falla mayor de Màrtirs, en la calle Magistrat Català, ganadora de primer premio de la Sección Especial, y que durante toda la semana está recibiendo un aluvión de visitantes. Su "cremà" está prevista a las 1.30 horas.
En algunas requerirá la presencia de bomberos y en otras, por su menor tamaño, sólo de agentes de Policía Local o voluntarios de Protección Civil. A las 21 horas se quemarán todas las fallas infantiles.
CREMÀ DE LAS FALLAS DE GANDIA 2026
- 23 horas. Prado, Grau, Plaça El·líptica, Mercat, Beniopa, Serpis, Alquerieta-Museu Faller, Parc Alqueria Nova.
- 23.45 horas. Benirredrà, República Argentina, Escoles Pies.
- 00.00 horas. Sant Josep-Raval, Mosquit, Crist Rei, Carrer Major i Passeig, Lluís Belda.
- 00.30 h. Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet, Marqués de Campo-Perú.
- 1.00 h. Corea y Vilanova.
- 1.15 h. Roís de Corella y Benipeixcar.
- 1.30 h. Màrtirs.
- Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- El concejal de Gobierno Interior de Gandia, Adrià Vila, critica la supresión de trenes de Renfe a València: 'Las administraciones deberían planificar refuerzos del servicio, no reducciones
- Vandalizan y roban varios ninots de la falla Prado, de Sección Especial, en Gandia
- Las gasolineras más baratas para repostar en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna estas Fallas
- Bellreguard se estrena en las Fallas con su primera comisión
- Gandia reabre al tráfico el puente de la carretera de la Séquia del Rei
- Pepe Borredà, vendedor pirotécnico en Gandia: 'Enseño a mis hijos cómo deben manejar el material antes de Fallas y eso que es lo que deberían hacer todos'.