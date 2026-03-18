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Los tres municipios de la Safor aspirantes al Grand Prix se quedan con las ganas: "La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá"

La Font d'en Carròs, Villalonga y Daimús lo han intentado pero el pueblo elegido de la Comunitat Valenciana es Altura (Castellón)

Una imagen de la grabación del video en la Font d'en Carròs

Una imagen de la grabación del video en la Font d'en Carròs / Ajuntament de la Font d'en Carròs

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La Font d'en Carròs, Villalonga y Daimús han intentado entrar en el Grand Prix del Verano de RTVE, pero se han quedado con las ganas porque han sido descartados. El concurso ha elegido a la población castellonense de Altura como representante de la Comunitat Valenciana.

Los tres municipios saforenses grabaron unos videos de presentación como aspirantes para intentar pasar la criba definitiva. Los ayuntamientos y los vecinos se volcaron en la iniciativa, pero al final no han encontrado premio a su esfuerzo.

Desde Daimús, el ayuntamiento ha querido animar a sus ciudadanos tras la desilusión. Más allá de cualquier programa, comentan desde el consistorio, "lo que hemos ganado estas semanas en Daimús es la alegría de vernos unidos".

El ayuntamiento agradece su predisposición a todas las personas que participaron en la grabación del vídeo de presentación. "Vuestro mensaje, vuestra energía y la unión que vivimos aquellos días demuestran la fuerza que tiene nuestro pueblo. ¡Sois el alma de Daimús!", se apunta en un comunicado colgado en las redes sociales.

Esto solo ha sido el inicio, añaden desde la población daimusense. "La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá. Somos un pueblo que no se detiene y que sabe que lo mejor es el camino que hacemos juntos. Daimús es grande por su gente".

El escrito se aprovecha también para felicitar y desearle mucha suerte al municipio de Altura en su participación.

En Villalonga, también palabras de ánimo

En Villalonga, el alcalde Juanjo Sanchis también ha tenido palabras de agradecimiento con los vecinos y vecinas por su actitud, especialmente en la grabación del video de presentación.

"Es una lástima que no nos hayan elegido", dice Sanchis, puesto que "era una buena oportunidad para dar a conocer en nuestro pueblo en un programa de difusión nacional".

Pese a todo, destaca el alcalde "solo por ver la ilusión de la gente del pueblo para tener la oportunidad de ir a concursar nos ha merecido la pena intentarlo. A ver si el año que viene lo podemos volver a intentar y lo conseguimos".

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Desde Villalonga también dan la enhorabuena a la localidad de Altura (Castellón) por haber sido elegida y le desean lo mejor en el concurso.

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