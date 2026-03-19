Xavi y Ariadna, músico y operaria de limpieza, son la otra cara de las Fallas de Gandia: "Estamos cansados, pero contentos"

Hay colectivos en las Fallas de Gandia y en las de todos los municipios que parece que no están, pero son imprescindibles para la fiesta. Uno de ellos es el de las bandas de música y otro el del personal de limpieza. Ellos viven a su manera estos días tan intensos.

Xavi es músico de la banda de Benirredrà y ha estado estos cuatro días de la semana grande fallera acompañando a la fallera mayor de la ciudad, Manuela Borrull, y a su corte de honor.

"Los días de Fallas se hacen pesados todos los años porque son muchas horas, desde la mañana a la noche, siempre paseando arriba y abajo", explica Xavi.

El músico ha tenido la oportunidad de ver "in situ" casi todos los monumentos de Gandia con la comitiva que acompaña a la fallera mayor y su valoración es "muy positiva. he visto fallas muy grandes y espectaculares este año. Terminamos cansados, pero contentos".

Ariadna es operaria de FCC, la empresa encargada de la limpieza de la ciudad. Este jueves está trabajando por la mañana: "Las fallas implican mucho trabajo por todo" destaca, para añadir que "estamos las 24 horas a turnos. No paramos".

Siempre hay que limpiar las 24 horas del día, pero por las mañanas "lo encontramos todo muy aseado con el refuerzo que tenemos en el horario nocturno. Cuando entramos los de la mañana, tenemos la ciudad prácticamente impecable y eso se agradece".

Ariadna confiesa que todavía "he tenido tiempo para disfrutar las fallas. He visitado algunos monumentos y me han gustado mucho. Las Fallas son cuatro días y hay que disfrutarlos".

Desde dentro

Otro protagonista en el día de Sant Josep es José Enrique Torres, vicepresidente de Fiestas de la Federació de Falles de Gandia. No se ha perdido ni un solo acto con la comitiva de acompañamiento a la fallera mayor.

Torres y otros falleros, este jueves 19 de marzo, ante la Casa de la Marquesa de Gandia / Salva Talens Carbó

Torres está pendiente del tiempo en un día que no ha salido bueno del todo: "Creo que aguantaremos bien que llueva". El dirigente de la Federació enumera los actos oficiales que quedan por celebrarse durante la mañana y la noche hasta la hora de la Cremà, mostrando su predisposición a afrontar la agenda con todas las fuerzas.

Noticias relacionadas

"Mi valoración de las fallas de este año es muy positiva. He visto a mucha, muchísima gente, pese a no caer las fiestas en fin de semana. El día del "Bateig" tuvo muy buena acogida".