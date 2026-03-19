Emoción y devoción en Gandia: decenas de personas visitan el manto de la Virgen tras la Ofrenda
Tras una emotiva Ofrenda, la visita al mantón de la Virgen se convierte en un ritual casi inevitable, tejido con los ramos que los falleros y falleras de la ciudad dejaron durante el desfile con sus mejores deseos. València se llena hoy de centenares de personas que se acercan a descubrir el dibujo creado par la ocasión tras dos largas jornadas de Ofrenda. La escena también se repite más allá del 'cap i casal'. En las grandes ciudades, los vestidors dedican todo su esfuerzo y cariño en la realización de la imagen que abrazará a la Geperudeta.
Los falleros y presentes pudieron comprobarlo durante las más de cinco horas que duró el desfile ayer en Gandia. Los ramos de color rosa, rojo, blanco y amarillo llenaron las calles del recorrido hasta llegar a la Geperudeta.
El manto de la Virgen diseñado por miles de falleros y falleras en Gandia ha sorprendido a los visitantes y vecinos, que esta mañana se acercaban a visitar y fotografiar el diseño. Decenas de personas han aprovechado la última jornada de estas Fallas 2026 no solo para visitar los distintos monumentos de la ciudad antes de la Nit de la Cremà, sino también para conocer el diseño del manto.
La plaza Mayor de la ciudad ha congregados a decenas de personas que se han fotografiado junto a la Virgen y han aprovechado la mañana para inmortalizar el momento. Los presentes han elogiado el dibujo, que no ha dejado indiferente a nadie. Se prevé que las visitas se prolonguen esta tarde antes de que las fallas se conviertan en ceniza.
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