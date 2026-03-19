Las fallas de Gandia viven una emotiva Nit de la Cremà tras una intensa semana de festejos
Los monumentos de las 23 comisiones de la ciudad se someten al fuego purificador con el que cumple el ritual que marca el inicio de la primavera
El ritual del fuego ha llegado a las Fallas de Gandia. Sobre las nueve de la noche de este jueves han empezado a arder las fallas infantiles, y entre ellas la última ha sido la de Vilanova, ganadora de la Sección Especial, un "Origen", de Fernando Foix, cuya lámina de agua se convirtió en una particular Fontana di Trevi, al extenderse la costumbre de lanzarle monedas. Más allá de esta anécdota, la falla ha sorprendido por su diseño innovador, poco visto en Gandia, porque parece levitar sobre esta pequeña balsa que además le sirve de espejo.
A partir de las 23 horas era el turno de los monumentos mayores en las diferentes demarcaciones, según el orden previsto por la Federació de Falles. En unas ha requerido la presencia de bomberos y en otras, por sus menores dimensiones, sólo de agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil.
La última en quemarse, la del primer premio de la Sección Especial, y este año ha habido novedades, puesto que no es Vilanova, la ganadora en los últimos ocho años seguidos, sino Màrtirs, en la céntrica calle Magistrat Català. La "Pangea" del artista Josué Beitia ha captado la atención de miles de visitantes, pero a partir de hoy ya será historia.
Con la Cremà de esta noche se pone fin en Gandia a la última jornada de las fiestas josefinas, este día de Sant Josep en el que a mediodía se ha celebrado la "mascletà", y por la tarde la misa y procesión en honor al patrón de las Fallas, en la iglesia del Raval.
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