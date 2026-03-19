Fallas de récord en Gandía: éxito histórico sin caer en la masificación

Gandia vive unas "Fallas de récord". Son las palabras del concejal de Fallas, Adrià Vila, como primer balance de la fiesta a falta de la Nit de la Cremà. No es para menos. El censo ha aumentado en cerca de 500 falleros y falleras en el último año, lo que representa un incremento del 8 %. Si el año pasado había 6.037 falleros repartidos entre las 23 comisiones de la ciudad, el censo se ha incrementado este año hasta los 6.523 participantes. Y esto también se observa en los actos más multitudinarios, como el 'bateig faller', la entrega de premios o la Ofrenda.

La fiesta gana cada vez más presencia en la ciudad, una situación que, en ocasiones, obliga a replantear algunos actos o a adoptar medidas para evitar que la alta afluencia derive en masificación. El tiempo también ha acompañado durante esta semana grande, un hecho que ha invitado a vecinos y visitantes a salir a la calle. Afortunadamente, el escenario dista mucho de las imágenes que se han visto estos días en el ‘cap i casal’. Unas fiestas multitudinarias no significa masificadas.

La ciudad ha conseguido adaptarse a este cambio año tras año. Pese a algunas incidencias puntuales, que se han podido solucionar, las Fallas de 2026 dejan, por el momento, un buen sabor de boca.

Los cortes de tráfico durante los primeros días provocaron retenciones y dificultades de movilidad. Sin embargo, la declaración del 16 de marzo como festivo por parte de la Conselleria de Educación ha mejorado notablemente la situación. La presencia de vehículos se ha reducido en las calles, especialmente en las zonas próximas a los centros educativos, y la mayoría de desplazamientos se han realizado a pie estos días.

A esto se sumaron algunos actos vandálicos aislados denunciados por diversas fallas, como el robo de ninots o daños en una carpa fallera. Según las propias comisiones, se trata de hechos puntuales y, en muchas ocasiones, no son los falleros quienes los provocan. De hecho, la gran solidaridad de la comunidad fallera queda más que patente tras este tipo de incidentes.

La verdadera esencia

Si hablamos de la verdadera esencia de esta fiesta, no podemos dejar de lado las fallas, tanto mayores como infantiles. En un momento en que algunos artistas falleros ya han anunciado su despedida de la Sección de Especial en València, Gandia consigue atraer a este oficio en cada una de las fallas que se plantan en la ciudad. Los cuatro monumentos de Especial han demostrado este año que la lucha por alzarse como la mejor falla cada vez es más difícil. Cualquiera hubiese sido una justa ganadora. La situación también se traslada a los monumentos de las otras categorías.

Y si hablamos de fallas, no hay nada mejor que visitarlas. La calidad de cada pieza atrae diariamente a centenares de visitantes en todas las demarcaciones, quienes pueden disfrutar de los ninots sin preocuparse por aglomeraciones. Los artistas no dejan indiferente a nadie. Aquí no hace falta esperar y esperar para poder conseguir la mejor foto o el mejor ángulo de la falla. A 70 kilómetros del 'cap i casal' el ambiente se vive de otra manera.

Y lo mismo ocurre durante la "mascletà". La ciudad prepara un calendario pirotécnico potente para reivindicar uno de los pilares fundamentales de la fiesta. Cada día, a las 14 h, centenares de personas disfrutan de un auténtico terremoto en la avenida Marqués de Campo. Aquí tampoco hace falta aguardar durante horas para "pillar" el mejor sitio.

La entrega de premios y la Ofrenda se convierten, sin duda, en los actos más multitudinarios del calendario. Es en ese momento cuando uno es consciente de la cantidad de falleros que hay en la ciudad. Ya se pudo ver en el 'bateig faller', que este año ha congregado a más personas que nunca. Y también en la abarrotada plaza durante la entrega de premios. Aunque las Fallas se han celebrado este año de lunes a jueves, la participación sigue en aumento.

Las primeras comisiones tuvieron que esperar hasta dos horas en el recinto hasta que llegaran todos los falleros. Minutos antes de las nueve de la noche arrancaba la entrega de galardones, que se prolongó cerca de hora y media. Luego llegó la celebración, por lo que muchos de los asistentes no llegaron a sus casas o casales hasta casi la medianoche.

La Federació de Falles ya anunció hace unos días a este diario la posibilidad de modificar el horario de este acto ante el aumento del censo. Señalaban que están abiertos "al debate". Las Fallas son tradición, pero también son cambio. Y, aunque a veces asusten, son necesarios.

El mismo debate ya se trasladó a la Ofrenda hace unos meses. El acto más emotivo de las Fallas congrega a miles de falleros en la localidad, por lo que la entrega de flores a la Geperudeta puede demorarse durante varias horas. En este caso, la decisión parece estar casi tomada.

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Comisiones y ayuntamientos proponen partir la Ofrenda en dos jornadas para evitar que se alargue más allá de las 22 horas, un hecho que en València, donde el desfile termine a altas horas de la madrugada, ya ha generado un gran debate. "Partir la Ofrenda no es una mala noticia, sino que demuestra que la potencia de las Fallas está desbordando el censo", señalaba Vila hace unos días. En eso consisten las Fallas: en renacer más fuertes de las cenizas.