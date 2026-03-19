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Gandia exprime la última jornada de las Fallas 2026

La tradicional misa de Sant Josep y la mascletà marcan el 19 de marzo, que culminará con la tradicional Cremà

Gandia exprime la última jornada de las Fallas 2026

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

A pocas horas de la tradicional Cremà de las fallas de Gandia, la ciudad respira emoción contenida y un inevitable sabor a despedida. Vecinos y visitantes exprimen las últimas horas antes de que las Fallas 2026 pasen a la historia.

La programación de actos ha continuado hoy, 19 de marzo, con la tradicional misa en honor a Sant Josep, celebrada en la iglesia del Raval. Posteriormente, las máximas representantes han visitado a la Geperudeta en la plaza Mayor, donde falleros y falleras han vuelto a rendirle su particular homenaje entre flores, miradas y promesas.

Potente mascletà

A las 14 h, el estruendo ha vuelto a tomar protagonismo con la última mascletà a cargo de la pirotecnia Borredà, que ha hecho vibrar a los asistentes y ha puesto banda sonora a uno de los días más intensos del calendario fallero.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el concejal de Fallas, Adrià Vila, las falleras mayores, Manuela Borrull y Triana Benavent, junto a miembros de la corporación municipal y de la Federació de Falles, han acompañado estos actos que marcan la recta final de las fiestas.

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La jornada continúa esta tarde con la tradicional procesión en honor a Sant Josep y, finalmente, arrancará la tradicional Cremà. Será entonces cuando el fuego, ponga el punto final a un ciclo para empezar la cuenta atrás para las Fallas 2027.

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