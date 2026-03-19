La limitación de trenes para ir a València a la mascletà reduce el flujo de viajeros en Gandia estas Fallas
Muchos gandienses han renunciado a hacer la típica escapada de un día para disfrutar de la fiesta en la capital
La restricción de trenes que ha aplicado Renfe estas Fallas para ir a València, sumado a las frecuentes averías e incidencias que también se han producido esta semana, ha desanimado a muchos viajeros de Gandia a utilizar este servicio para acudir a la capital.
Como ya informó este periódico desde el pasado día 13 y hasta hoy, 19 de marzo, Renfe modificó la llegada de los trenes a la terminal de València Nord, y entre las 13 horas y las 15 horas el servicio finalizaba en Albal.
La estación de Gandia, según fuentes consultadas por este periódico, ha registrado la mitad de tránsito de viajeros que durante las Fallas del año pasado, y eso a pesar de que las fiestas de 2025 estuvieron pasadas por agua.
Por tanto, la medida de Renfe, a propuesta del Ayuntamiento de València, quizá haya sido acertada para evitar aglomeraciones a la hora de la "mascletà", pero no ha ayudado a la típica escapada de un día, que a muchos gandienses les gusta hacer, para ver las fallas de València.
La compañía sí que ha reforzado el servicio en el resto de horas y ha puesto algunos trenes nocturnos, pero no ha sido suficiente para animar al turista fallero.
Este jueves festivo, por la mañana, la tranquilidad era la tónica predominante incluso a las 11.35 horas, cuando salía el último tren que para en València. Los trenes con destino València se retoman a las 14 horas desde Gandia. Cabe recordar que se trata de la única jornada festiva durante esta semana, aunque muchos vecinos y falleros se adaptan su calendario laboral a estas fiestas.
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