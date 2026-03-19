La mejor falla infantil de Tavernes de la Valldigna ya es historia
Decenas de personas se concentran en torno a la falla Passeig para ver arder "De mil colors"
Son las 21 horas. "De mil colors", la falla infantil realizada por el artista Juan Carlos Díaz para la falla Passeig, es la única que todavía sigue en pie. Al menos, durante unos minutos, ya que la fallera mayor infantil de la comisión, Iris Garcia, y el presidente infantil, Marc Peiró, sostienen en la mano la mecha que en breve encenderá el monumento ganador de las Fallas 2026. La fallera mayor de la comisión, Rosalia Ferrando, y su presidente, Vicent Peiró, también les acompañaron visiblemente emocionados. Un castillo de fuegos da el pistoletazo de salida a la Cremà de la mejor falla de la localidad.
Ninguno de ellos ha podido contener las lágrimas en una de las noches más emotivas de la fiesta. Entre abrazos, han presenciado como la falla se envolvía en llamas. Decenas de personas han presenciado el fin de este ciclo. A pocos metros todavía queda en pie la falla grande, "Buffone" de Toni Pérez. En unas horas, los ninots de esta falla, que obtuvo el quinto premio, también arderán en llamas. Es la magia de las Fallas. Renacer de las cenizas.
La fallera mayor de Tavernes, Isabel Gimeno, la presidenta de Junta Local Fallera, Carolina Pérez y la corte de honor tampoco han querido perderse esta cita que marca el fin de las Fallas 2026.
Aproximadamente treinta minutos antes, las otras cinco fallas infantiles de la ciudad pasaban a la historia tras una emotiva Cremà. Los máximos representantes infantiles posaron junto a sus fallas antes de que las llamas consumieran los ninots y los convirtieran en cenizas. La emoción y las lágrimas fueron protagonistas en una noche que pasará a la historia. Sin embargo, cada uno de ellos ha podido salvar una pieza como recuerdo de su reinado.
A las 23:30 h, las grandes
Tras la Cremà de las fallas infantiles es el turno de las grandes. La Cremà de las seis fallas de la localidad se convierte en un acto singular en la localidad.
Cada año, centenares de falleros, junto a la fallera mayor de la localidad, su corte de honor y los miembros de Junta Local Fallera desfilan en comitiva para ver arder las fallas. El orden de la Cremà atiende al puesto obtenido en la entrega de premios de ese ejercicio. Como novedad, este año se ha alterado el orden. La primera en arder será la que ha obtenido el primer puesto, mientras que la última será la falla que ha quedado en sexta posición.
"Tharwa", la ganadora de estas Fallas 2026, será la primera en formar parte de la historia de estas fiestas. La falla Cambro arrancará la Cremà a las 23:30 h.
Este es el orden de la Cremà:
- Cambro, a las 23:30 h
- Portal de Valldigna
- La Via
- La Dula
- Passeig
- Prado
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