La Nit de la Cremà de Tavernes de la Valldigna se transforma: estas son las novedades de este año

Las Fallas viven hoy su última jornada. El día de Sant Josep suele ser una jornada agridulce. Atrás quedan los días de fiesta, alegría y "germanor". Las fiestas josefinas llegan a su fin para dar inicio a un nuevo ciclo fallero.

La Nit de la Cremà protagoniza este 19 de marzo, noche en la que los ninots se convierten en cenizas dejando atrás una gran cantidad de recuerdos. La Cremà de las seis fallas de Tavernes de la Valldigna se convierten en un acto singular en la localidad. Cada año, centenares de falleros, junto a la fallera mayor de la localidad, su corte de honor y los miembros de Junta Local Fallera desfilan en comitiva para ver arder las fallas. El orden de la Cremà atiende al puesto obtenido en la entrega de premios de ese ejercicio. Así, la primera en arder es la falla que ha obtenido la sexta posición, mientras que la ganadora se quema la última.

El orden se ha alterado este año. La Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna ha decidido que la primera falla en arder sea la que ha obtenido el primer premio, mientras que la última sea la que ha quedado en sexta posición.

En este caso, la falla Cambro, que se ha alzado con la mejor falla de 2026 en Tavernes de la Valldigna con "Tharwa", del artista Juane Cortell, será la primera en arder sobre las 23:30 h, mientras que la última será la falla Prado. En esta ocasión, la comitiva también visitará cada una de las fallas antes de dar inicio al fuego.

La Cremà de las fallas infantiles arrancará a las 20:30 h, aunque la falla Passeig, ganadora de este año, se quemará a las 21 h.

Orden de la Cremà

Este es el orden de la cremà

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