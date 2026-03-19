Nueva cita de la Medieval Xtrem Race en la Safor: El día 22 llega a Llocnou de Sant Jeroni
Es una carrera de obstáculos con temática medieval apta para todos los públicos
La Medieval Xtrem Race llega de nuevo a Llocnou de Sant Jeroni el domingo, 22 de marzo, en su quinta edición. Se trata de una carrera de obstáculos con temática medieval, apta para todos los públicos en la que la organización del evento propone a los participantes tres distancias para cada categoría: élite de 10 km y 45 obstáculos, popular de 6 km y 35 obstáculos y familia de 4 km y 25 obstáculos
Medieval Xtrem Race pone a prueba la superación personal, la diversión, el compañerismo y la energía para dejar atrás los obstáculos en compañía de amigos y familiares.
Los y las mejores
Es una carrera completa, en la cual no hay que ser solo rápido corriendo, sino que intervienen otras capacidades como la fuerza, la destreza, la velocidad y la concentración. El día 22 de marzo se reunirán en Llocnou de Sant Jeroni cientos de corredores para disfrutar de una increíble jornada de deporte.
Está previsto que se den cita concursantes élites como la campeona del mundo que viaja desde Dinamarca, Evensen Ulrikke, y la campeona de Europa que viaja desde Italia, Alice Maguetti.
Mención especial también a los dos corredores nacionales José Ávila Gisbert, de Ontinyent, campeón de Europa de su categoría y el saforense, José Miguel Pericás, de Miramar, subcampeon de Europa.
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