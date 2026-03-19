La nueva falla de Bellreguard vive con emoción y entusiasmo su primera Ofrenda
Los responsables de la Asociació Cultural Sotaia están gratamente sorprendidos por la gran acogida que ha tenido el nuevo proyecto
Una treintena de personas de Bellreguard han impulsado la primera falla de la localidad con el nombre de Asociación Cultural Falla Sotaia. El primer acto oficial ha sido la Ofrenda a la Geperudeta, que se ha celebrado este miércoles, 18 de marzo, en la iglesia de Sant Miquel Arcàngel.
Según Carmen Alabort, presidenta de la falla de Bellreguard, la celebración constituyó todo un éxito: "Fue de categoría, mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar nunca. La gente se volcó con nosotros y fuimos más de los que habíamos previsto".
Objetivo: Plantar falla en 2027
La dirigente de esta nuevo colectivo confiesa que "estamos llenos de emoción. Participamos 36 falleras y falleros con flores en la Ofrenda, aunque hubo mucha participación de los vecinos y vecinas de Bellreguard".
Los integrantes de esta comisión ya tienen su blusón y parka. Para el ejercicio 2027, la falla Sotaia espera plantar su propio monumento
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
- Piden ayuda para conseguir un traje para la reina infantil de Carrer Major i Passeig en Gandia tras incendiarse su piso
- La Ofrenda de Gandia se alarga más allá de las 22 h y reactiva la propuesta de celebrarla en dos turnos en 2027
- Cuando el terror silenció las Fallas: 25 años del coche bomba de ETA en la playa de Gandia
- Los tres municipios de la Safor aspirantes al Grand Prix se quedan con las ganas: 'La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá
- Vandalizan y roban varios ninots de la falla Prado, de Sección Especial, en Gandia
- Las gasolineras más baratas para repostar en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna estas Fallas
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte