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La nueva falla de Bellreguard vive con emoción y entusiasmo su primera Ofrenda

Los responsables de la Asociació Cultural Sotaia están gratamente sorprendidos por la gran acogida que ha tenido el nuevo proyecto

Falleras y falleros, en la primera Ofrenda de la nueva falla de Bellreguard

Falleras y falleros, en la primera Ofrenda de la nueva falla de Bellreguard / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Una treintena de personas de Bellreguard han impulsado la primera falla de la localidad con el nombre de Asociación Cultural Falla Sotaia. El primer acto oficial ha sido la Ofrenda a la Geperudeta, que se ha celebrado este miércoles, 18 de marzo, en la iglesia de Sant Miquel Arcàngel.

Según Carmen Alabort, presidenta de la falla de Bellreguard, la celebración constituyó todo un éxito: "Fue de categoría, mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar nunca. La gente se volcó con nosotros y fuimos más de los que habíamos previsto".

Objetivo: Plantar falla en 2027

La dirigente de esta nuevo colectivo confiesa que "estamos llenos de emoción. Participamos 36 falleras y falleros con flores en la Ofrenda, aunque hubo mucha participación de los vecinos y vecinas de Bellreguard".

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Los integrantes de esta comisión ya tienen su blusón y parka. Para el ejercicio 2027, la falla Sotaia espera plantar su propio monumento

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