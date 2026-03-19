VAIVÉN
El portavoz del PP de Gandia Víctor Soler "conversa" con su "ninot" en una escena fallera que critica su "podcast"
El concejal encaja con humor la crítica de la comisión de Roís de Corella
Gandia
En las fallas de Gandia ha habido muchas críticas a los políticos locales, de todos los colores, por el excesivo protagonismo que se dan en las redes sociales.
El portavoz del PP, Víctor Soler, aparece en una escena de la falla Roís de Corella donde se alude al "podcast" que puso en marcha el concejal hace unos meses, y donde lleva a personas destacadas o singulares de la ciudad para conversar.
Soler se lo ha tomado con humor y deportividad, y se ha grabado un vídeo junto a su "ninot", presentándolo como uno de sus invitados. "Hui tenim a una persona que estic segur que coneixereu, i que treballa des de fa molt de temps per a impulsar Gandia, hui tenim entre nosaltres a Víctor Soler", apunta.
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